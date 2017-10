Gradiška: Udruženje “Most” okuplja mlade kreativce

Pješače po svijetu: Mladić iz Kolorada i njegov pas Marko Polo stigli do Gradiške

Kada proradi volja mladih ljudi da učine nešto dobro za sebe i svoju zajednicu, to sigurno mora da uspije. I uspjelo je. Od 2009. godine kreativnih ljudi rade i stvaraju u Udruženju “Most” iz Gradiške.

Da su i te kako vrijedni, sa idejom i vizijom za budućnost, vidi se u prostorijama njihovog Udruženja.

“Svakodnevno radimo sa djecom u centru Gnjezdo. Osim toga radimo i sa volonterima na različitim programima. Uključujemo volontere u rad sa djecom, mada gledamo da to budu više ljudi iz nekih pomažućih struka. Recimo studenti koji traže praksu, koji svoje formalno obrazovanje mogu negdje i da upotrijebe. Volonteri koji dolaze nevezano za rad sa djecom, ukjljučeni su u lokalni volonterski servis, Budi muško klub ili neke druge neformalne edukacije.Ono što nam je cilj da ni jedna od aktivnosti, koje sada vodimo, ne prestajemo sa tim i da konstantno uključujemo nove mlade ljude”, navodi Dajana Šukalo, izvršna direktorica Udruženja “Most” Gradiška.

Od prije dvije godine realizaciju dugoročni projekat za djecu u riziku – Dnevni centar Gnijezdo. Tu pomaže dosta mladih volontera, koji svoje znanje sprovode na najbolji način. Među njima je i Miroslav Gajić. Kao psiholog svakodnevno radi sa mališanima. Znate kako djeca reaguju kada dobiju novu igračku, ne odvajaju se od nje nekoliko dana. E tako je, kaže Miroslav, i sa našom djecom. Vraćaju se srećni i sa osmjehom.

“Njima je uvijek žao kada nam ne mogu doći vikendom u prostorije Gnjezda. Pitaju nas zašto ne radite nedjeljom, zašto ne možemo ostati duže kod vas. Onda im govorimo kako smo i mi ograničeni radnim vremenom, ali ne možemo biti imuni na njihove osmjehe i uzvike. Nekako smo koncipirali naš rad da radimo na ličnom razvoju, na socijalizaciji, takodje da pomažemo mališanima da savladaju svoje školske obaveze. Mališani dolaze prije ili poslije škole, vrata su otvorena za svu djecu iz lokalne zajednice, naše usluge su besplatne”, pojasnio je Miroslav Gajić, psiholog u Centru “Gnjezdo”.

Brinu o životnoj sredini, djeci i mladima, ali su pokrenuli i društveno preduzeće Funky Gerila. Riječ je o brendu koji je na našem tržištu prisutan od 2014.godine.

Iako relativno mlad brend, pokupio je sve simpatije.

10-tak kilometara od Gradiške, u Novoj Topoli šiju se majice, duksevi i haljine – sve ono po čemu je brend Funky Gerila prepoznatljiv. Njihova gerila je vesela i zanimljiva. To se i vidjelo u radnom okruženju. Kažu da je za to ipak bila potrebna velika hrabrost i mala doza ludosti. Vjeruju da bi dosta ljudi možda i odustalo, zbog svakodnevnih problema, od prijave za PDV, fiskalne kase, nabavke repromaterijala, pa do uvoza. Kada su pokrenuli proizvodnju i predstavili svoju prvu kolekciju, postali su svjesni da nema odustajanja i da su napravili odličan potez.

“Trudimo se stalno da te proizvode unapređujemo, da radimo sa što boljim materijalima, da poboljšamo proces proizvodnje, da imamo stalne nove modele, koji će biti plasirani redovno i koji će se svidjeti ljudima. Za sada imamo odlične reakcije, ono što je najbitnije da se ljud vraćaju Funky Gerili, kad jednom kupe, oni postaju stalni kupci.U međuvremenu smo malo promijenili način poslovanja, fokusiramo se na domaće, ali i strano tržište i ukoliko sve bude po planu, već od sljedeće godine ćemo imati svoj butik i u Norveškoj. Zavisi koji artikl je u pitanju, imamo od komplikovanijih, do jednostavnijih, majice su jel, najjednostavnije, dok su neke haljine sa više procesa i faza i zahtjevnije”, navodi Predrag Borojević, izvršni direktor FG Grupa Gradiška.

Mladi iz Mosta uspjeli su jer teže konkretnim ciljevima. Dosadašnje iskustvo će iskoristiti da nastave uspješnim putem. Zato i ne čudi što poručuju da će još više da pokažu u budućnosti.