Građani poručili: Ne hidroelektranama na Vrbasu

Dvadesetak banjalučana okupilo se danas na obali rijeke Vrbas kako bi na međunardoni dan rijeka poručili javnosti da neće dopustiti izgradnju Hidroelektrane Krupa mala. Bočac 1 i Bočac 2 u izgradnji, već su nanijele dovoljno štete, kažu iz Centra za zaštitu životne sredine.

“Bilo kakva gradnja na rijeci Vrbas bi dovela u pitanje kvalitet vode rijeke Vrbas, a samim tim i kvalitet vode za piće. Što bi se vjerovatno odrazilo i poskupljenjem cijena vode”, rekao je Viktor Bijelić iz Centra za zaštitu životne sredine.

Javna rasprava o Krupi maloj, pokazala je da građani nemaju ništa protiv izgradnje, poručuju iz HE na Vrbasu. Dosadašnji izvještaji o uticaju HE na životnu sredinu pokazali su da nema razloga za strah, kaže Nedeljko Kesić, direktor HE na Vrbasu. Iz Ministarstva ekologije su nam poručili da nisu dobili nikakav zahtjev za postupanje u slučaju planirane HE Krupa mala.

“I mislim da eto, dio građana je već nekoliko godina ovdje protiv izgradnje hidropotencijala. Ja moram da kažem da ima građana kojima je u cilju da se grade hidropotencijali i da imamo redovno i sigurno snabdijevanje električnom energijom. Mi preventivno za svaki slučaj vještačimo vodu i vještačimo vodu nizvodno i čistimo jezero. I dovoljno je pogledati kako je rijeka Vrbas čista”, rekao je direktor He na Vrbasu Nedeljko Kesić.

“Ovo je tek početak”, poručuju iz Centra za zaštitu životne sredine i najavljuju nastavak borbe protiv izgradnje hidroelektrana na Vrbasu.