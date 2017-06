Građani optužuju – Grad pravi parking samo zbog hostela FOTO

Banjaluka: Trava do koljena u dvorištu vrtića!

Mještani Lazareva tvrde da će parking koji Grad pravi kod hostela “Evropa” između Bulevara Milutina Milankovića i ulice Marka Lipovca služiti samo za potrebe ovog hostela, ali ne i građanima.

Gradska uprava kaže -sve je regularno.

Problem je, kažu mještani, što se parkingu uopšte neće moći prići.

“Grad je iznenada donio odluku da se gradi samo jedan dio odnosno samo 50 metara ceste i parkinga bez ikakve pristupne saobraćajnice. Parking će služiti isključivo vlasniku hostela jer nikome drugom to nije u interesu. Ostatak ceste koja bi trebala da vodi do parkinga je nemoguće napraviti jer bi trebalo srušiti barake i ljude istjerati iz domova”, rekao je Želimir Božić, stanovnik Lazareva.

Kako se saznaje od stanara baraka zbog ovog slučaja juče je intervenisala policija. Iako se sve pravi po regulacionom planu, građane zanima gdje je pristupna saobraćajnica s obzirom da je parking javno dobro.

“U građevinskoj dozvoli se navodi da je to prva faza gradnje dok je druga izgradnja pristupne saobraćajnice što se najvjerovatnije neće desiti. Po regulacionom planu pristup parkingu bi se mogao napraviti sa druge strane, ali su neki građani u sporu sa Gradskom upravom oko zemljišta. Može se desiti da ostanu bez dijelova dvorišta jer je to gradska zemlja”, rekao je Božić.

Mještani Lazareva smatraju da u ovom slučaju nema ništa sporno već žele da im se objasni kako da dođu do parkinga do kojeg po njihovim riječima nema nikakvog prilaza osim preko pješačke i biciklističke staze i zelenog pojasa, a to je kršenje zakona.

“Interesantno je pomenuti da referent Gradske uprave koji je bio na terenu nije znao da pojasni kompletnu situaciju”, rekli su mještani.

Iz Gradske uprave su nam potvrdili da je u srijedu na lice mjesta izašla Građevinska inspekcija Grada Banjaluka koja je utvrdila da se radovi na spornoj lokaciji izvode u skladu sa regulacionim planom i uz sve potrebne dozvole.

“Radove izvodi preduzeće ‘MG MIND’ prema ugovoru broj 12-G-382/17 od 24.02.2017. godine. Vrijednost radova je 49.000 KM. Radovi se izvode prema pravosnažnoj građevinskoj dozvoli broj 03-360-92/17 od 23.05.2017. godine, koja se odnosi na faznu izgradnju dijela pristupne saobraćajnice, sa parking prostorom i pripadajućom oborinskom kanalizacijom na zemljištu označenom kao dio k.č.broj 1816/4 k.o.Budžak (novi premjer)”, potvrđeno je u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Ukoliko građani imaju bilo kakve primjedbe u vezi ovog projekta, mogu se obratiti Odjeljenju za inspekcijske poslove, kažu u Gradskoj upravi.

(mondo.ba)