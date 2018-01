Građani BiH i kompanija Violeta najugroženijim porodicama donirali 100.000 KM

U želji da doprinese rastu i razvoju svoje zajednice, uvijek se rado odazivajući društvenim projektima, Violeta je ove zime pokrenula veliku nacionalnu kampanju „Pomozimo zajedno“.



Pod sloganom „Pomozimo zajedno“ kupci Violeta proizvoda su osigurali društveno ugroženim građanima BiH osnovne higijenske potrepštine, naime svi koji su kupovali Violeta proizvode u od 10.12. do 10.01. su sudjelovali u ovoj humanitarnoj akciji i pomogli drugima.

Ovom istaknutom kampanjom Violeta je, kroz humanitarna udruženja Caritas BiH, Crveni krst RS i Merhamet BiH u proizvodima poklonila 100 000 maraka za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Želeći učiniti više, kad god je to moguće, na zvaničnoj Facebook stranici Teta Violeta organizovana je kampanja kojom je Violeta za svaki komentar na objavu poklonila 1 marku za one kojima je to najviše potrebno.

Facebook kampanjom sakupljeno je dodatnih hiljadu maraka koje su raspodijeljene na tri porodice s više djece.

Kako ističu iz Violete, želja im je ali i cilj učiniti ovakve akcije standardnim dijelom svoje organizacije, ali i na neki način pokazati kako bi trebalo djelovati svako društvo svjesno svojih vrijednosti i prilika.

(PR)