Grad u Ljubatovcima opustošio njive i voćnjake

Kukuruz, pšenica, povrće, voće, grad je stukao sve i nanio veliku štetu mještanima Ljubatovaca kod Laktaša. Sve je uništeno, ali povrtlari se uzdaju da još nije kasno za ponovnu sadnju. Međutim, za pšenicu i kukuruz je kasno, te neki brinu kako prehraniti porodicu.

Veliki grad je uništio sve. Mještani kažu, bio je veličine oraha, a tolikog grada se ne sjećaju čak i oni najstariji.”

Željko Todorović je jedan od mještana koji je pretrpio ogromne gubitke. Bavi se svinjogojstvom i pitanje je kako će prehraniti svinje. Grad mu je uništio pet hektara kukuruza i tri hektara strnih žita, a kako kaže, tome oporavka nema.

“Možda to mi seljaci najbolje znamo. Mi smo navikli na borbu. Kada nešto radimo, očekujemo da će biti problema, nisu nam neka očekivanja, pa tako, navikli smo. Svaka četvrta godina je otprilike dobra. Jedne godine poplava, jedne suša, jedne grad, neplanirano, pa smo se navikli s tim boriti”, kaže Todorović.

Grad je opustošio i imanja više porodica Ćetojević. Navikli su se boriti, ali se teško pomiriti s pričinjenom štetom.

“Tačno je izgledalo kao smak svijeta. Sve je pobijelilo, ništa se nije vidjelo. Odjednom je led krenuo i kiša zajedno.Šljive su bile rodile, i njih je otreslo, sve. Povrće, sve što je bilo, to je uništilo, priča Dojčin Ćetojević.

“Povrće je sve zbilo. Ja sam prekjuče sve prihranila i htjela da zagrijem, da stavim u foliju, to bi bilo kao park, to je ljepota bilo vidjeti, ali kada sam sinoć došla, to je strava. Sve je pobilo,” kaže Bojana Ćetojević.

Grad u Ljubatovcima je pustošio sve pred sobom oko pola sata. Mještane je prikovao u kuće i osudio ih da nemoćno gledaju kako im sve propada. Nadu za pomoć u sanaciji vide u opštini Laktaši iz koje su, kako mještani pričaju, poručili da svu štetu prijave.