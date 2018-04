Grad pod najvišim stepenom mjera bezbjednosti

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ponovili su da, povodom dolaska delegacije Federalne skupštine Ruske Federacije, koju predvodi Valentina Matvijenko, preduzimaju najviši stepen mjera bezbjednosti kako bi ova posjeta protekla u najboljem redu.

Tokom današnjeg dana, kada će ruska delegacija u okviru službene posjete BiH boraviti u Banjaluci, od 11 do 12 sati i od 16 do 17 sati, od Međunarodnog aerodroma Banjaluka u Mahovljanima do Banjaluke, biće zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila određenim putnim pravcima i ulicama, pišu Nezavisne.

Saobraćaj će biti obustavljen dijelom magistralnog puta Laktaši – Gradiška, od skretanja za aerodrom do Aleksandrovca, od Aleksandrovca do Aleksandrovačke petlje, dionica autoputa E661 (Gradiška – Banjaluka), od Aleksandrovačke petlje do Klašnica, zapadni tranzit (Ulica Krajiških brigada), Ulica Ranka Šipke, Ulica Vuka Karadžića, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Ulica Bana dr Todora Lazarevića.

Na navedenoj trasi kretanja delegacije, u spomenutom periodu dolaska i odlaska ruske parlamentarne delegacije, biće ograničeno i kretanje drugih učesnika u saobraćaju, uključujući bicikliste i pješake.

Iz MUP-a RS apeluju na građane da na toj trasi puta ne ostavljaju parkirana vozila.

Građanima savjetuju da u utorak izbjegavaju kretanje spomenutom trasom i užim centrom grada zbog toga što će veliki broj saobraćajnica biti zatvoren za saobraćaj i ograničeno kretanje pješaka.

Apeluju na građane da se pridržavaju uputstava MUP-a RS i drugih institucija koje učestvuju u organizaciji posjete ruske delegacije.

Građanima savjetuju da obavezno poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, izbjegavaju nošenje ruksaka i torbi i da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument. Takođe, savjetuju da izbjegavaju otvaranje prozora, izlaske na terase, krovove zgrada i slično.

Na području trase kretanja i užeg centra Banjaluke zabranjena je i upotreba dronova.

U užem centru grada na snazi je i naredba o zabrani rada ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u kojima se pruža uslužna djelatnost, kao i točenje alkoholnih pića.

(Klix, foto: Index.ba)