Govedarica: Tekst o udaru na RS – klasična manipulacija

Bosić: Na nivou BiH glasanje od tačke do tačke, nema parlamentarne većine

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je Srni da je tekst objavljen na beogradskom portalu “Oslobođenje”, u kojem se govori o novom planu destabilizacije Republike Srpske, klasična manipulacija koja, kako kaže, dolazi iz kabineta predsjednika Republike Milorada Dodika.

“Čim imamo ovakve naručene tekstove, to znači da se sprema jedna velika pljačka u Republici Srpskoj. S druge strane, to govori koliko je u panici aktuelna vlast koja je Srpsku dovela do bankrota i lošeg ekonomskog stanja”, smatra Govedarica.

Komentarišući navode iz teksta da je u Republici Srpskoj u toku sprovođenje novog odlučujućeg udara na aktuelnu vlast i destabilizaciju Srpske pod nazivom “Posljednja šansa”, koji nalaže žestoko i odlučujuće djelovanje opozicije u više pravaca, on je rekao da je slična priča bila aktuelna i prije godinu dana, te da su “stručnjaci mogli da budu malo kreativniji”.

“To su klasične budalaštine i nebuloze koje su znak nemoći ove vlasti za koju su očigledno i ‘Alumina’ i ‘Mital’ i sve ostale afere koje su postale svakodnevnica u Srpskoj izmišljene afere”, istakao je Govedarica.

On je naveo da je simptomatično to da “svaka lažna afera izlazi u javnost onda kada su aktuelni protesti radnika”.

(Srna)