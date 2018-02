Govedarica: Spreman sam da se kandidujem za predsjednika, Dodik: Neću glasati za njega

U potpunosti sam spreman da preuzmem odgovornost i da budem kandidat SDS-a za predsJednika Republike, mislim da lider najjače opozicione političke partije toga mora da bude svJestan.



Juče za “Blic” Vukota Govedarica je bio siguran u kandidaturu – danas ipak još kalkuliše i tvrdi da će tek Glavni odbor partije donijeti konačnu odluku.

“Gospodin Šarović i Mićić i ja smo kandidati o kojima se razgovara. Vjerujem da ćemo doći do zajedničkog dogovora i da će Glavni odbor izaći sa jednim prijedlogom i potvrditi jedan prijedlog”, rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.

I to u narednih 15 do 20 dana, kaže Govedarica – što je više od roka koji je javnosti predstavio šef izbornog štaba partije – koji tvrdi da će se SDS-ov kandidat znati već do naredne subote. Koga bi oni mogli da kandiduju za predsjednika Republike u SNSD-u još ne otkrivaju. To što je Govedarica spreman da bude predsjednik Republike – predsjednik Republike ne bi da komentariše.

“Pitajte njega. Šta ja imam s tim? Nemam ja ništa s tim. Ja sigurno glasati za njega neću”, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Za sada je sigurno jedino da će im u oktobru na crtu Nikola Poplašen, inače bivši predsjednik Republike – i to kao kandidat koalicije “Srpski naprednjaci”. A u trku za predsjednika Republike ulazi i Njegoš Tomić, javnosti poznat kao štrajkač iz parka “Mladen Stojanović”.