Govedarica: Predsjedništvo BiH ne želi da riješi pitanje revizije tužbe

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica smatra da Predsjedništvo BiH ne želi, odnosno nema volju da makar pokuša da riješi pitanje revizije tužbe BiH protiv Srbije.

“Da sam na mjestu [predsjedavajućeg Predsjedništva BiH] Mladena Ivanića, sazvao bih vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH, utvrdio dnevni red i u tom momentu bih vidio da li postoji saglasnost da pokušamo da riješimo problem”, rekao je Govedarica danas novinarima u Banjaluci.

Govedarica je istakao da je po ovom pitanju skoro “zakovana situacija”, što znači da najveća kriza od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas “kuca na vrata” u BiH.

“Ne treba odustajati i treba pokušati da se sve ovo preduprijedi. Raduje me što smo danas dobili informaciju da je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak zvanično obavijestio ambasadora BiH u Holandiji da BiH ne stoji iza te odluke”, kaže Govedarica.

On je rekao da lično misli da bi vanredna sjednica Predsjedništva BiH bila prava institucionalna poruka, pa i ako do nje ne bi došlo, jer bi imali stav da BiH zvanično nema stav o tom pitanju, a vidjeli bismo ko to sve opstruiše, na koji način i ko sve priziva krizu u BiH.

Na pitanje da li bi SDS izašao iz zajedničkih institucija BiH u slučaju pokretanja revizije tužbe BiH protiv Srbije, Govedarica je rekao da bi Republika Srpska imala mnogo više štete nego koristi od toga kada bi srpski predstavnici napustili institucije BiH.

Govedarica je rekao da će SDS uputiti demanti u vezi sa njegovom izjavom koju su pogrešno prenijeli neki mediji, a riječ je o napuštanju srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH ukoliko dođe do podnošenja revizije ove tužbe.

“Pitanje treba da glasi – kako zaustaviti Bakira Izetbegovića i Sakiba Softića u svemu onome što oni pokušavaju da urade u vezi sa revizijom tužbe BiH protiv Srbije. To je u ovom momentu centralno pitanje kojim želimo da se bavimo i da preduprijedimo sve moguće probleme kako bismo to pitanje riješili prije 26. februara”, istakao je Govedarica.

On je rekao da će SDS po tom pitanju donijeti svoju odluku, zaključujući da nije razumno napuštati institucije BiH, jer su to i srpske institucije podjednako koliko bošnjačke i hrvatske i da nije dobro izazivati dodatnu krizu u BiH.

