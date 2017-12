Govedarica: Istup Izetbegovića jedna vrsta diplomatskog presedana

Istup bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića na konferenciji za novinare u Beogradu jedna je vrsta diplomatskog presedana, imajući u vidu da je predsjedavajući Predsjedništva Dragan Čović bio onaj koji zvanično istupa u ime BiH, ocijenio je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

Govedarica je rekao da je Izetbegović po ko zna koji put neprijatno iznenadio svojim istupima, ali da je to očigledno njegov stil ponašanja.

On je dodao da ga raduje diplomatska pobjeda Srbije, s obzirom da je Čović saopštio zvanični stav Predsjedništva da nije za priznavanje samoproglašenog Kosova dok to pitanje ne bude usaglašeno sa stavom Srbije.

“Izetbegović je juče, praveći diplomatski skandal, saopštio javnosti da će to pitanje biti tretirano u okvirima Dejtonskog sporazuma, a to znači da bez srpskog člana Predsjedništva to pitanje neće moći biti na dnevnom redu”, rekao je Govedarica.

On je izrazio žaljenje što na jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nisu dogovoreni detalji kada je riječ o granici, te ocijenio da je korektna ponuda Vučića u vezi sa trasom auto-puta Beograd-Sarajevo.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović juče je u toku zajedničke konferencije za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem demantovao navode koji se odnose na pitanje Kosova, a koje je samo nekoliko minuta prije iznio predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.

