Gošće iz Srpske u Vašingtonu imale puno obaveza

Nakon inauguracije, Željka Cvijanović i Snježana Dodik imale su veče puno obaveza.

Mediji pišu da su gošće iz Srpske stigle da obiđu tri svečana bala. Na jednom od njih bio je i Donald Tramp a sa bala “Faith, Freedom and Future” stigle su i fotografije predsjednice Vlade i supruge predsjednika Republike. Željka Cvijanović u međuvremenu je stigla da u Srpsku pošalje i prve utiske nakon svečanosti.

“Još jednom da izrazim zadovoljstvo što sam imala priliku da kao predsjednik Vlade prisustvujem jednom ovako svečanom i velikom momentu a to jest inauguraciji američkog predsjednika i naravno, uz sve dobre želje u budućnosti, i SAD-u i svih onih koji su danas obradovani činjenicom i uvjerenjem da se prave putevi za neku novu politiku na globalnom planu želim da se pridružim takvim čestitkama i očekivanjima”, kaže Cvijanovićeva.

Na internetu su osvanule i fotografije zvanične pozivnice na kojoj se vidi da je predsjednica Vlade dobila mjesto na tribini broj 12. Na zvaničnoj mapi sa inauguracije vidljivo je da je bila samo nekoliko sekcija ispred mjesta gdje je Tramp položio zakletvu i održao prvi govor. Oduševljenje viđenim nije krio ni šef predstavništva Srpske u Vašingtonu.

“U toku same ceremonije i dok je atmosfera trajala njegov govor je postigao pun pogodak, pogotovo za one ljude kojima je bio usmjeren – a to su ljudi koji su glasali za njega, koji vjeruju da on može nešto da promjeni”, ističe Obrad Kesić, šef predstavništva Srpske u Vašingtonu.

U isto vrijeme, ne prestaju kontoroverze o tome koliko će Željka Cvijanović i Snježana Dodik potrošiti novca u Vašingtonu. Federalni mediji pišu da se pozivnica za svečanost na Kapitol Hilu prodavala za 300 dolara. Predsjednica Vlade još juče je demantovala tvrdnje da je za vašingtonski put potrošeno 45 hiljada dolara. I dok su neki o Trampu komentarisali na licu mjesta – novi američki predsjednik bio je jedna od tema u ATV-ovoj emisiji “Apostrof”.

“Bilo koji predsjednik da dođe”… – Da je bila gospođa Hilari bila bi fokusirana? – Pa ne vjerujem da bi u nekoj velikoj mjeri. Pa bio je Barak Obama, šta se nešto značajno promjenilo za osam godina?, pita Sadik Ahmetović, poslanik SDA u Predstavničkom domu PS BiH.

“Može doći do promjene spoljne politike SAD-a jer on je već najavio da se povlači, da se diplomate koje su imenovane, ne karijerne diplomate, od strane Baraka Obame, podnesu ostavke”, kaže Darko Banjac, šef kluba SDSK-a u NSRS

Zbog toga ko je otišao u Ameriku a ko nije zaratili su SNSD i PDP. Na prozivke Marka Vidakovića, koji tvrdi da je Igor Crnadak juče morao da bude u Vašingtonu, iz Ministarstva inostranih poslova mu odgovaraju da na Trampovoj inauguraciji nije prisustovao ni jedan evropski političar visokog ranga, već samo ambasadori zemalja koji su tamo akreditovani. One koji su tamo ipak otišli ispratile su i društvene mreže pa je tako jedna foto-montaža izazvala više pažnje od autentičnih fotografija.