Gornji Vijačani: Na makadamu rupa do rupe! FOTO

Mještani sela Gornji Vijačani na području opštine Prnjavor muku muče sa neasfaltiranim putem koji je jako oštećen.

Kako su naveli za ATV, seoski put vodi od Osnovne škole u Vijačanima do sela Prisoje. To je, kažu, jedini put do sela. Makadamski put u dužini oko 7 km spaja Staru Dubravu (Ukrina) i Kulaše.

Kako navode mještani, obećanja za sanaciju puta je uvijek bilo, ali konkretnih rezultata nema.

Nekoliko puta, tvrde, opština je obezbijedila materijal za nasipanje puta, a onda bi mještani organizovali akciju da razgrnu pijesak i koliko-toliko saniraju put.

Mještani sela tvrde da zbog lošeg stanja puta, odlazeći na posao u Stanare ili Prnjavor svakodnevno uništavaju automobile vozeći makadamom na kojem je rupa do rupe.

(ATV)