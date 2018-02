Gorivo od danas skuplje: Koliko će nas koštati akcize?

Na pumpama nove cijene. U prosjeku veće za 18 feninga. Oni rijetki koji su došli da natoče rezervoar uglavnom odmahuju glavom na nove brojke uz pokoji ironični komentar.

Zbog većih cijena građani su danas manje sipali. Pogotovo u odnosu na sinoć kad su se na pojedinim pumpama mogle vidjeti kilometarske gužve.

Ironični su bili i u Savezu za promjene, pa su uz pozdrav građanima optužili akciznu koaliciju kako su nazvali one koji su izglasali povećanje akciza.

Tvrde da SNSD, SDA i HDZ imaju klasični mentalitet džeparoša, jer većim akcizama uzimaju iz džepova građana, a novac, tvrde, neće ići u autoputeve i puteve već u krpljenje budžeta.

“Za jednu četvoročlanu porodicu kakva je moja to znači nekih 150-180 maraka mjesečno. Meni je to jedan vrtić za dijete”, rekla je Jelena Trivić, PDP.

“Zadni put sam onako čekao na gorivo ’95. u Benkovcu. Znamo šta je poslije toga bilo. Ono sinoć me zaista podsjetilo na devedesete godine”, kaže Nikola Kužet, NDP.

Oni stvarno lupetaju, poručila je opoziciji Željka Cvijanović. Kaže da su to namjenska sredstva za koja se zna čemu služe.

“Oni stvarno lupetaju. Ja se izvinjavam na ovom izrazu. Znam da ćete vi mnogi uzeti to upravo tako zato što to djeluje simpatično kad se kaže na medijima. Dakle, pričali su sve godine prije toga kako će akcize služiti krpljenju budžeta i onda smo mi njima uporno dokazali da to nije tako. Pričali su kako neće ići na tamo neki posebni račun nego da ćemo mi to odmah uzimati i dijeliti plate, penzije ništa od toga nije tačno”, izjavila Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS (SNSD).

U “Putevima Srpske” kažu da ne znaju još koliki će dio kolača dobiti zbog većih akciza. Iako ne spominju konkretne dionice, od prikupljenog novca i oni najavljuju nove projeke.

“Kad budemo znali koliki je taj dio mi ćemo vidjeti šta su to prioriteti u Republici Srpskoj i u skladu sa Vladom Republike Srpske, sa određenim ciljevima mi ćemo se tako i ponašati”, rekao je Nenad Nešić, direktor JP “Putevi Republike Srpske” (DNS).

Ranije su u Vladi procijenili da će Srpska dobiti dodatnih 95 miliona maraka od akciza. U planu je da “Putevi” i “Autoputevi” novac iskoriste za završetak gradnje započetih i početak gradnje novih dionica.