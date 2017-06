„Golf City – Kralj klase se vratio u novom ruhu”, ovo je moto pod kojim je Porše BH, uvoznik za Folksvagen vozila u BiH, pokrenuo najnoviju akcijsku kampanju za model Golf.

Kupci će biti u prilici doći do novog Folksvagen Golfa uz do sada najprivlačniju cjenovnu ponudu sa uštedom od 8.000 KM i gratis redovne servise do 75.000 km.

„Odlučili smo se u ovoj kampanji kupcima približiti ponudu benzinskih agregata Folksvagen , zbog čega je kreirana posebna ponuda za Golf 1.0l TSI motor po najboljoj cijeni do sada – 29.235 KM do registracije. Navedena cijena važi za pravna lica, a za fizička lica cijena iznosi 31.319. KM do registracije. Folksvagenovi TSI benzinski motori s turbo punjenjem savršena su kombinacija snage i uštede. U skladu sa svjetskim trendom downsizing-a, najmoderniji benzinski motori su zadržali istu snagu kao i prethodnici, ali uz znatno smanjenu potrošnju goriva, te kultivisan i uravnotežen rad.“, izjavio je Ismir Omeragić, brend menadžer za Folksvagen putnička vozila, te dodao da kupovinom Folksvagen Golfa ostvarujete ne samo uštedu od 8.000 KM, već i gratis redovne servise vozila do 75.000 km u saradnji sa Porše Leasingom.

Golf je automobilska ikona koja nikada ne izlazi iz mode, a bit će raspoloživa i u dizelskom modelu: Golf City 1.6l TDI za 31.800 KM do registracije za pravna lica.

Akcija vrijedi do 31.12.2017. godine ili do isteka zaliha.

Posjetite Folksvagen prodajne salone, informišite se i odaberite svoj Golf City.

Više informacija na: www.volkswagen.ba