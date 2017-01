Goati: Mislim da će jedan broj zapadnih zemalja uvesti sankcije Dodiku

Sigurno je da Srbiji ne mogu pomoći neke Dodikove izjave, budući da Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu i to se više puta zvanično naglašavalo – istakao je Vladimir Goati, politolog, dugogodišnji profesor i publicista.

On je rekao da je vrlo neuobičajeno da Dodik kaže da će se odreći pasoša i da će koristiti samo srbijanskim.

“Ne vjerujem da to može izazvati suze radosnice kod ljudi u Srbiji koji su proevropski orjentisani”, rekao je Goati.

On je kazao da sankcije koje je SAD uveo Dodiku nisu baš neozbiljna stvar.

“To smo mi u Srbiji imali prilike dobro da osjetimo. Dodik ima optimističko tumačenje za koje mislim da neće izdržati probu vremena, to jeste da će nova garnitura sa Trampom na čelu poništiti odluke prethodne. Mislim da je administracija, po mom saznanju, radila u zadnjih mjesec i više, potpuno na principu spojenih sudova i da su sve odluke na neki način odluke koje prihvata nova administracija. Tako da ja ne vjerujem da će to toga doći. Volio bih da RS i njeni građani ne trpe zbog toga”, rekao je Goati za Vijesti.ba.

On je prije samog referenduma u RS izjavio da bi Milorad Dodik zbog toga mogao pretpjeti sankcije. Vjeruje da će uskoro i nekoliko zapadnih zemalja staviti Dodika na “crnu listu”.

“Mislim da će jedan broj zemalja krenuti za Amerikom i to je rezultat odnosa snaga u tome bloku zemalja koje nazivamo Zapadom. Težina SAD-a je toliko velika da jedan dio ljudi i kada ne dijeli njihova mišljenja opet gleda da što više slijedi njihove postupke. Međutim ko će se, a ko neće tome pridružiti, to sada ne mogu da kažem jer je to teško prognozirati”, kazao je Goati.