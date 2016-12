Glumica se oprostila od Boj Džordža

Američka glumica Sara Mišel Gelar, koju smo gledali u filmovima ‘Opasne namjere’ i ‘Znam šta si radila prošlog ljeta’, na Twitteru se, poput drugih zvijezda, htjela oprostiti od prerano preminuloga pjevača Džordža Majkla, ali zamijenila ga je s drugim britanskim, živim mozičarem, Boj Džordžom.



Sara Mišele Gelar uz poruku na Twitteru je objavila i stihove pjesme ‘Do You Relly Want To Hurt Me’, Boj Džordža. ‘Zar me stvarno želiš toliko povrijediti? Očigledno da. Počivaj u miru, Boj Džordž. Zaista sam bila jedna od tvojih najvećih obožavateljki’, napisala je i objavila.

Njen post ubrzo se proširio društvenim mrežama uz brojne kritike, nakon čega je glumica svoj ishitreni post obrisala.