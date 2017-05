Gluhaković: Tri pravca restrukturisanja OC “Јahorina”

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković izjavio je večeras u Banjaluci da je Vlada Srpske zaključila da se ide u tri pravca restrukturisanja Olimpijskog centra “Jahorina”.

“Prvi pravac je da u roku od 30 dana bude dostavljen prijedlog kako da se razdvoji ugostiteljstvo od vertikalnog transporta na Jahorini, a drugi je da što prije bude održan sastanak za predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na kojem će biti riječi o uknjižbi imovine koja pripada Olimpijskom centru i Republici Srpskoj”, rekao je novinarima Gluhaković nakon posebne sjednice Vlade Srpske.

On kaže da bi se, nakon ovoga, pristupilo trećoj – najvažnijoj fazi, a to je da svi objekti i imovina, čija je vrijednost 20 do 30 miliona KM, budu prodati, a dobijena sredstva uložena u vještačko osnježavanje Jahorine.

“Veoma važno je što bi bile preuzete i obaveze Olimpijskog centra prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Navedeni pravci su zadatak u narednih 30 dana i menadžmenta ovog centra”, dodao je Gluhaković.

Govoreći o Robnim rezervama Republike Srpske, Gluhaković je rekao da je Vlada zaključila da se ide u stvaranje novog načina funkcionisanja ovog preduzeća u Srpskoj.

“Do ljetne pauze u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da imamo nacrt zakona o funkcionisanju Robnih rezervi, na jesen prijedlog zakona, a do kraja godine bi bilo riješeno pitanje ovog preduzeća. Važno je kako da budu zbrinuta 32 radnika Robnih rezervi, a zaključak je da svim institucijama i ministrastvima bude ponuđeno da ih zbrinu”, rekao je Gluhaković.

On je naveo da su stvoreni zakonski uslovi za stečajni postupak Robnih rezervi.

