Glogovac: Perfidno je navlačiti cifre da bi se zločini nazvali genocidom

Srpski glumac Nebojša Glogovac u emsiji “Dobar, loš, zao” je komentarisao presudu Ratku Mladiću kojeg je Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Glogovac je kazao da je neosporno da su se desili zločini, ali da je prefidna igra navlačiti cifre kako bi se oni nazvali genocidom.



“Ne mogu da mislim ništa dovoljno suvislo jer ja nemam te podatke, ja ne znam šta se tamo dešavalo, ne znam ko je izdavao naređenja i ko je koga mučio, streljao i svakojake gadosti pravio. Znam da Nevesinjci, moji dragi i pošteni ljudi, koji su za vrijeme rata branili svoje domove, kažu da je Ratko Mladić za njih jedan ozbiljan vojnik i jedna časna vojnička figura. To su ljudi koji su bili po rovovima. Samo ih citiram”, rekao je Glogovac.

S druge strane, istakao je da postoje razni snimci i svjedočanstva o zločinima.

“Gledali smo snimke, vidjeli smo svašta, vidjeli smo da su tu neki ljudi i djeca ubijani, klinci u pubertetu. Svakakvih je tu bilo zločina, postoje razna svjedočanstva. Međutim, užasna i gadna igra se javlja oko toga da li je to genocid jer treba 6.000 žrtava da bi bio, pa ajde sad navlači i te cifre. To je tek gnusna i ružna igra. Ali to što nije genocid, ne opravdava nekoga od ostalih zločina koji su počinjeni”, rekao je glumac.

Glogovac je dodao da je Haški tribunal pristrasan jer su za zločine osuđeni samo Srbi. Smatra da je BiH najgore prošla nakon raspada Jugoslavije jer narodi u njoj nikako ne mogu doći do pomirenja.

“Ja bih volio kad bi ljudi uspjeli da shvate koliko su Milošević, Tuđman, Alija i ostatak ekipe bili dobri u lovi od tog rata. Treba da se desi taj klik u narodu i da shvate da ne treba da se svađaju s komšijom Mujom samo zato što im je tako rekao Sloba”, zaključio je Glogovac.