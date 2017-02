Gladujte 18 sati dnevno i ubrzajte mršavljenje

Preliminarni rezultati nove studije pokazuju da je moguće ubrzati proces mršavljenja, pod uslovom da kompletan dnevni unos kalorija ograničite na period od šest sati.



Istraživači kažu da su učesnici koji su jeli isključivo između 8 i 14 časova, sagorijevali i do šest odsto više masnoća, u odnosu na one koji su svoje obroke raspoređivali u periodu od osam do 20 časova.

Ispitanici koji su podijeljeni u dvije grupe imali su identičan jelovnik, ali su dobijene obroke raspoređivali na drugačiji način.

“Posobnost vašeg tijela da sagorijeva kalorije dostiže vrhunac nakon što ste gladovali od 12 do 14 sati”, kaže vođa studije.

Naime, tokom prvih 12 sati gladovanja, vaše tijelo sagoreva glikogen, odnosno šećer iz vašeg organizma, dok poslije 12 sati počinje da troši masne naslage.

Ipak, istraživači smatraju da razlika od šest odsto nije statistički značajna, zbog čega je studija nastavljena, kako bi se došlo do konačnih podataka.

U studiji je takođe otkriveno da su osobe koje su jele tokom šest sati tokom dana, ređe imale napade gladi u odnosu na ostale.

Razlozi za to nisu očigledni, ali naučnici kažu da je to zbog toga što je 12-časovna grupa konzumirala samo dvije trećine svog dnevnog unosa prije večere, zbog čega je bila sklonija napadima gladi i nezdravoj ishrani u večernjim satima.

To je, prema mišljenju istraživača, najveća prepreka mršavljenju. Oni ističu da djeca i trudnice treba da izbjegavaju gladovanje, kao i svako ko pati od neke hronične bolesti.

(Newser)