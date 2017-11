Gimnazijalci iz Danilovgrada poručili: Izbrišu nam sve napisano ćirilicom

Odbranićemo ćirilicu, sveto pismo na kome su napisana najveća djela naše kulture i istorije.

Ovim riječima dočekuje nas Jugoslav Blagojević, profesor gimnazije “Petar Prvi Petrović Njegoš” u Danilovgradu, škole koja je ovih dana u žiži nakon protesta njenih učenika koji su stali u odbranu ćirilice.

Sve se odigralo 31. oktobra, na dan ove ustanove, a gimnazijalci obučeni u plave majice sa natpisom “Ćirilica naše pismo” poslali su jasnu poruku onima koji je proganjaju. Uz to učenici su u holu škole, na balkonu, postavili veliki transparent na kojem je pisalo: “Sveti Petre, kaljaju ti lice, škola tvoja nema ćirilice”! To je izazvalo burnu reakciju ostalih učenika, jednog broja profesora koji su to ovacijama i aplauzima pozdravili.

– Nažalost, kao što vidite ćirilice nema nigdje u ovoj zgradi. Ni na zidovima, ni u zvaničnim dokumentima ili dopisima nema nijednog njenog slova! Ali ona stanuje u nama profesorima i našim učenicima. I iz nas je niko ne može istjerati. Ja sam po struci matematičar, ali me to ne sprečava da branim svoje pismo i Ustav države u kojoj živim, a on garantuje ravnopravnost ćirilice i latinice. Ponosan sam na ovu djecu koja su digla glas za odbranu našeg pisma. Bio sam sa njima i srce mi je puno. Očekujem sada da i druge škole u Crnoj Gori krenu ovim putem, kako bi se poslala jasna poruka nadležnima – da prestanu sa progonom ćirilice.

Profesor Blagojević kaže da je još 11. septembra uputio zahtjev direktorki da “vrati ćirilicu gdje je stanovala prije njenog dolaska”.

– Odgovor nisam dobio. Pa zar nije skandalozno da ime škole Svetog Petra Cetinjskog bude napisano na latinici.

Iako nije “jezičar” po struci, Blagojević je za ovu školsku godinu predložio kao obavezni izborni sadržaj predmet “Ćirilica naše pismo”, koji nije prošao školsku komisiju.

– Za taj sadržaj, vjerovali ili ne, prijavio se 121 učenik drugog, trećeg i četvrtog razreda, što je najbolji odgovor kakvo raspoloženje prema pismu imaju naši učenici. Ali, šta to vrijedi kada direktorka sa svojim poslušnicima u komisiji koja je određena to nije prihvatila. Čudno da baš taj program bude jedini predloženi koji nije prošao. Rečeno mi je da treba da se obratim Zavodu za školstvo kako bih od njih dobio pristanak, što sam i učinio. Čekam da mi odgovore – kaže Blagojević.

A glavni junaci – gimnazijalci poručuju da nije u redu da program uz koji je stao veliki broj učenika bude odbijen.

– Uvijek kada bi se na školskom zidu ili stepenicama pojavio ćirilični natpis to bi se odmah brisalo i “ispravljalo” na latinici. Hoćemo da pišemo ćirilicom, to nam niko ne može zabraniti – kažu uglas odvažni srednjoškolci iz Bjelopavlića.

Direktor: Nema progona

Direktor Nataša Latković kazala je novinarima da po zakonu nisu mogli da prihvate kao obavezni predmet izborni sadržaj “Ćirilica naše pismo”, jer nije odobren od strane Zavoda za školstvo.

– U našoj školi su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, ali se zakon mora poštovati. Nijedan od profesora maternjeg iz naše škole nije pokrenuo ovakav obavezni sadržaj, tako da nije jasno zbog čega su učenici protestovali – kazala je Latkovićeva.

Godišnjica bombardovanja

Nije ovo prvi put da se čuje za ovu školu. Prošle godine samo jedan performans maturanata na godišnjicu NATO bombardovanja SRJ, u čijem gradu je vojnik iz Srbije Saša Stajić bio prva žrtva agresije, podigao je na noge Vladu Crne Gore i Ministarstvo prosvete. Nadležni su najavili kazne za učesnike tog događaja, a maturanti im zaprijetili bojkotom nastave. Tadašnji direktor Slavica Pavićević poslata je u penziju odlukom ministra prosvete, jer nije htjela da kazni đake.

