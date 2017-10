Generalu Ratku Mladiću prijeti novi moždani udar!

Loše zdravstveno stanje generala Ratka Mladića do te mjere je ozbiljno da mu, ako se ne obezbijedi liječenje u bolničkim uslovima, prijeti novi moždani udar sa potencijalno fatalnim ishodom, rekao je danas Srni generalov sin Darko Mladić.

On je rekao da je Haški tribunal, nakon što nije uslišio pravovremeno predati zahtjev odbrane da srpski ljekari pregledaju generala Mladića krajem oktobra, ponudio termin krajem novembra ili početkom decembra, što je, kako je istakao, neprihvatljivo kasno.

“To je nama neprihvatljivo, to je previše kasno. To je još više od mesec dana, a situacija je takva da njemu treba hitno pregled i lečenje u bolničkim uslovima”, rekao je Darko Mladić.

On je istakao da je situacija zabrinjavajuća i da je bitno da ljekari dođu što prije, a da porodica ne može ni da se nada odgovoru do ponedjeljka ili utorka, jer je sekretar Tribunala na odmoru do 30. oktobra.

“Situacija je jako ozbiljna i bojim se, ako brzo nešto ne uradimo, da neće biti dobro. Najgori je scenario da mu se ponovi moždani udar sa potencijalnim fatalnim ishodom, a za to postoji veoma visok rizik u ovom trenutku”, upozorio je generslov sin.

On je ukazao da odugovlačenje sa davanjem dozvole za dolazak ljekara prolongira i termin za predaju zahtjeva odbrane da se general Mladić pusti na privremenu slobodu radi liječenja u bolničkim uslovima.

Kako je objasnio, bez rezultata ljekarskog pregleda zahtjev ne bi bio kompletan i postoji strah da bi Tribunal to našao kao osnov za odbijanje zahtjeva.

(Srna)