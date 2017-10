Gdje su tijela sa Titanika?

Katastrofalna nesreća koja je zadesila putnike broda Titanik te davne 1912. godine do danas nije u potpunosti razjašnjena.

Desetog aprila 1912. godine tačno u podne Titanik je isplovio iz Sautemptona prema Njujorku, a pet dana kasnije potonuo je u katastrofalnoj nesreći.

Od tada pa do danas postojale su razne priče i teorije o potonuću Titanika, a među njima se najčešće provlačila priča o pronalasku tijela bogataša iz hladnih voda sjevernog Atlantskog okeana i odgurivanju tijela siromašnih.

Do danas je veoma mali broj tijela pronađen u moru i olupini broda koja se i dalje nalazi na dnu okeana. I reditelj filma “Titanik“ Džejms Kamerun govorio je o ovom “fenomenu“ pojasnivši kako se 33 puta spuštao do olupine i kaže da nikada nije vidio nijedan ostatak ljudskog tijela. More je sačuvalo odjeću, obuću i lične stvari mnogih putnika, ali nijedan kostur nije viđen u olupini Titanika.

Stručnjaci su pojašnjavali kako se tijela u unutrašnjosti broda zbog manjih količina kiseonika sporije raspadaju, ali niko od istraživača i stručnjaka za Titanik u njemu nije pronašao nijednu ljudsku kost. Neki ovo objašnjavaju velikom olujom koja je tijela jednostavno odbacila miljama daleko od mjesta gdje je Titanik potonuo, dok neki vjeruju da su tijela jezivom snagom prirode jednostavno nestala.

(Sputnjik)