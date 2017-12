Garić: Sud BiH radi po istoj matrici kao što je radio Haški tribunal

Član Odbora za boračku zaštitu Ujedinjene Srpske Nenad Garić izjavio je da je Haški sud politički i antisrpski, a presudom generalu Ratku Mladiću dao je pečat satanizaciji srpskog naroda na ovim prostorima.

Garić, koji ima čin pukovnika, rekao je da je general Ratko Mladić u očima Srba bio i ostao heroj, te da nije kriv, bez obzira što je osuđen na doživotnu robiju.

“On je, vjerovatno, kriv zato i isključivo zato što je Srbin”, rekao je Garić na konferenciji za novinare u Bijeljini.

Prema njegovoj ocjeni, da bi Mladić bio kriv morao je narediti zločin, morao ga je lično izvršiti, podstać i podržavati.

“Na ovom sudu to nije dokazano. S tim u vezi, moram reći da čestiti Bošnjaci i Hrvati to znaju – znaju da nije kriv, ali s obzirom na to da se od prvog dana vodi politika u kojoj se govori o agresiji Srba, o genocidu, što je nespojivo sa našim političkim i vojnim rukovodstvom, to je opšteprihvaćeno”, rekao je Garić.

On je pitao kako je moguće da u zemlji u kojoj je neko rođen bude agesor, te da bi to onda značilo da je riječ o autoagresiji.

Haški sud, podsjeća Garić, osnovan je da bi doprinio, prije svega, pomirenju naroda na ovim prostorima, te da bi dao satisfakciju žrtvama i da se na neki način iz svega izvede karakter rata na ovim prostorima.

Ovaj sud, međutim, naglašava Garić, nije odgovorio ovim ciljevima i zadacima koje je postavio sam pred sebe, jer je sve vrijeme davao satisfakciju bošnjačkim žrtvama, hrvatskim djelimično, a srpskih žrtava, prema tom istom sudu, kao da nije ni bilo.

“Poznato je da je u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo više od 30.000 Srba, od kojih oko 10.000 civila – žena i djece. Zločini nad Srbima, nažalost, ostali su nekažnjeni”, rekao je on.

Gariće je podsjetio da su Srbi osuđeni na više od 1.200 godina zatvora, dok je za Hrvate izrečeno oko 100 godina, a za Bošnjake tek sedam.

“Haški sud iskoristio pravnu floskulu `udruženog zločinačkog poduhvata`, a u tom slučaju kriv je sve i jedan vojnik. Ta floskula nigdje u zapadnom pravosuđu i zakonodavstvu ne postoji”, kaže Garić.

Posljedica svega je, upozorava on, da Sud BiH radi po istoj matrici kao što je radio Haški tribunal.

Garić podsjeća da je Amerika, odnosno Zapad, planirao rat u BiH želeći da razbije Jugoslaviju kako bi neutralisao veliku državu u kojoj se prelamaju interesi Istoka i Zapada.

“Srbi, a djelimično i Hrvati, na našim prostorima ispali su kolateralna šteta zbog interesa Zapada koji je tražio alibi za islamski svijet koji uništavaju kako na Bliskom istoku tako i u Africi i širom svijeta, a preko zaštite islamskog svijeta na ovim prostorima – u BiH, Srbiji i na Kosovu”, dodao je Garić.

(Srna)