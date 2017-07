“Gangnam stajl” više nije najgledaniji video: Ovaj hit je sada na prvom mjestu

Pjesma “Gangnam stajl” južnokorejskog pjevača Saja poslije pet godina nije najgledanija na servisu “Jutjub”.

Ovu pjesmu je po broju pregleda prestigao drugi hit – “Vidimo se ponovo” /See You Again/ – koju izvode Viz Kalifa i Čarli Put. Ova balada do danas je imala 2.895.373.709 pregleda, dok je Sajeva pjesma pogledana 2.894.426.475 puta.

Ako bi se pjesma “Vidimo se ponovo” puštala uzastopno onoliko puta koliko je pogledana na “Jutjubu”, emitovanje bi trajalo 21.759 godina, prenio je Bi-Bi-Si.

Ako bi jedna osoba odlučila da pogleda oba šampionska strima jedan iza drugog, morala bi da počne gledanje u periodu vrhunca posljednjeg ledenog doba.

Nova šampionska pjesma napisana je za film “Paklene ulice 7” i posvećena je glumcu Polu Volkeru, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći prije završetka snimanja filma.

Pjesma je bila naprodavanija u 2015. godini i bila je nominovana za nagrade “Gremi” i “Oskar” u kategoriji za najbolju pjesmu.

(Srna)