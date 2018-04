Galijašević: Dodik spasava obraz BiH

SDA kontroliše izvoz oružja iz BiH koje stiže i do terorista

Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao veliku odmjerenost i toleranciju, poručivši da bi, zbog jačanja međusobnog povjerenja u BiH, bilo dobro da bude formirana zajednička komisija entitetskih vlada koja bi utvrdila činjenice o proizvodnji oružja i municije u Federaciji BiH.

On smatra da predsjednik Republike Srpske, pozivom za formiranje zajedničke komisije, spasava obraz i ustavni poredak BiH.

“Ne znam kako će biti primljen taj prijedlog, ali bih ga ja, da sam na mjestu sarajevskih vlasti, primio kao dobronamjernu ponudu i pokušaj spasavanja ustavnog poretka i međunarodnog obraza zemlje, jer to što BiH radi je sramota. E sad, druga je dimenzija prijetnja kako mi pravimo oružje za neki budući rat, odnosno `za ne daj Bože`, kako kaže Bakir Izetbegović. To je suluda retorika, to je nešto što je čisto ratno huškanje”, rekao je Galijašević za “Sputnjik”.

On kaže da je Dodikov prijedlog – “prijedlog Vilija Branta iz Banjaluke”.

“Daleko je očekivanije bilo da iz Banjaluke zaprijete i kažu: `Izetbegoviću, ne možete tako raditi, ne možete prodavati oružje gdje ga prodajete, tamo stradaju civili od naoružanja iz BiH, to je protivno zakonima BiH i mora se posjedovati informacija o krajnjoj destinaciji na koju je oružje došlo`. Mora postojati ocjena obavještajne službe da to oružje neće ići u područja zahvaćena nemirima, sukobima ili ratovima. Mora biti garancije da neće biti deo međuetničkih konflikata. A u stvari, oružje iz BiH ide samo tu”, naglasio je Galijašević.

Prema njegovim riječima, Dodik je praktično pozvao Izetbegovića i bošnjačku vlast i poručio im: “Hajde da više ne budemo zloupotrijebljeni, hajde da ne kršimo konvencije OEBS-a, rezoluciju UN i da ne izvozimo to naoružanje u ratom zahvaćena područja i ona u kojima postoje međuetnički sukobi, tamo gdje to oružje može ubijati nevine ljude ili produžiti i uvećati stradanje”.

Galijašević naglašava da se o toj temi može razgovarati i puno drugačije i pita šta bi se dogodilo da je Dodik rekao: “Ili ćete dovesti u okvire zakona namjensku industriju onako kako je Dejton odredio ili ćemo mi iz Srbije, iz Kragujevca, Čačka, Užica dovesti namjensku industriju, pa ćemo i mi proizvoditi `za ne daj Bože`”.

“… Ili ćemo tražiti od Izraela da nam pomogne, ili od Rusije ili od drugih država. Dakle, zamislite kako bi takva orijentacija izgledala i koliko bi to, u stvari, bilo na liniji onoga što Bakir Izetbegović želi, a to je konflikt”, rekao je Galijašević.

On je pojasnio da je predsjednik Srpske predložio umjerenu varijantu zajedničkog nadzora nad onim što je utvrđeno Dejtonskim sporazumom i podsjetio da je Dejtonom utvrđeno da namjenska industrija u zemlji proizvodi oružje ili za međunarodnu trgovinu ili za potrebe oružanih snaga BiH.

“I tu onda govorimo o potpunom nadzoru sa zajedničkog nivoa. Odobravanje međunarodne trgovine oružjem zahtijeva aktivnost i Ministarstva spoljne trgovine u Savjetu ministara i Ministarstva inostranih poslova, i pojedinih bezbjednosnih agencija sa zajedničkog nivoa, kao što je agencija za nuklearnu energiju i atomsko-biološku i hemijsku opasnost, i pojedinih agencija poput Obavještajno-bezbjednosne agencije”, ukazao je Galijašević.

On je podsjetio da je pet fabrika u Federaciji BiH praktično pod kontrolom SDA i jedne, kako ju je nazvao, obične zanatske radionice, u stvari obavještajne ekspoziture SAD nazvane “Hovel mašin” koja je sklopila ugovor sa namjenskom industrijom o strateškom partnerstvu u obezbjeđivanju kupaca.

“Taj ugovor je raskinula fabrika `Igman Konjic’ i ona praktično nije dio ovog aranžmana”, precizirao je Galijašević.

On je naveo da se za potrebe američkih ratova u Avganistanu, Iraku, Siriji naručuje oružje iz BiH, a te narudžbine prije svega pravi Saudijska Arabija koja naoružava “Nusra front” i Al kaidu, a zatim uglavnom islamske zemlje, poput Turske i Egipta.

“Kad pogledate namjensku industriju u ovim državama, vidite da njima to oružje uopšte ne treba, ali je u tranzitu daleko lakše plasirati oružje do paravojnih formacija, do parapolicijskih snaga. U stvari, muslimani sa Bliskog istoka se ubijaju oružjem, municijom, raketnim sistemima poput raketnog bacača od 40 milimetara i drugim vrstama naoružanja koje dolazi upravo iz BiH”, rekao je Galijašević.

