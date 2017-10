Galager najavio još jedan album

Talas uspjeha u solo vodama nosi Lijama Galagera i njegov album “As You Were” od objavljivanja 6. oktobra. Britanski kantautor je, izgleda, toliko zadovoljan prodajom i plasmanom na top-listama da najavljuje novo solo izdanje.



Osnivač benda „Oejzis“ poslije diskografske pauze od nekoliko godina, objavio je prvih dana oktobra solo album koji niže uspjehe.

As You Were najprodavanije je vinilno izdanje u posljednje dvije decenije, a u prvoj nedjelji prodaje Galagerov prvenac prodat je u više primjeraka nego preostala izdanja sa liste Top 20 zajedno.

Kada su u pitanju najprodavanija izdanja u Velikoj Britaniji, solistički debi album Lijama Galagera sa trona je svrgnuo sedmo studijsko izdanje Amerikanke Pink pod nazivom Beautiful Trauma.

Ipak, bivši frontmen bendova „Oejzis“ i „Bidi aj“ otkriva da njegovi obožavaoci mogu da očekuju drugi solo album.

„Prodaja je dobra. Izgleda da ljudi žele da imaju album Lijama Galagera. Moraćemo da napravimo još jedan“, rekao je muzičar u intervjuu za Radio “Absolute”.

(RTS)