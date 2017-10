Gadafi se vraća da spasi Libiju

Sin bivšeg libijskog lidera Saif el Islam Gadafi vraća se u politiku, izjavio je za Sputnjik advokat Gadafijeve porodice Halid el Zaidi.

Prema njegovim riječima, povratak Saif el Islama je neophodan zbog situacije u Libiji, manjka dijaloga i razumijevanja realnog stanja stvari u zemlji.

„Potrebno je postići politički konsenzus. Često se pojavljuju informacije da je Saif el Islam napustio Libiju, ali to nije tačno. On je u stalnom kontaktu sa libijskim liderima, predstavnicima plemena jer želi da dođe do pomirenja sukobljenih strana.“

Advokat je istakao da je ono što čini Gadafijev sin mnogo korisnije od toga što su postigli učesnici pregovora o normalizaciji situacije u Libije, koji su počeli u Tunisu krajem septembra pod okriljem UN.

„Pregovarači se ne bave stabilizacijom, nego sklapaju dilove i brane privatne interese, koji nemaju nikakve veze sa potrebama običnih Libijaca. Ti pregovori služe isključivo interesima stranih zemalja, koje žele da kriza traje što duže jer oni profitiraju od toga“, kategoričan je Halid el Zaidi.

Kako kaže El Zaidi, Libijci ne očekuju ništa pozitivno od tih pregovora, jer oni donose isključivo patnje, rat i siromaštvo.

Prema njegovim riječima, Gadafija podržava običan narod, a ne oružane grupe.

„Svi Libijci su naoružani do zuba. Saif el Islam će se oslanjati na obične ljude, koji žele da se bore protiv terorizma i da situacija u zemlji bude stabilna.“

Inače, Saif el Islam je drugi sin ubijenog libijskog vođe Muamera el Gadafija, inženjer po zanimanju. Prije deset godina Saif el Islam je stekao zvanje doktora filozofije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Tokom prve decenije 21. vijeka Saif el Islam se zalagao za normalizaciju odnosa sa Zapadom i čak je kritikovao oca zbog „autoritarne politike“, ali je stao na njegovu stranu kada je u Libiji počeo građanski rat. Interesantno je da je nakon što je Pariz zvanično priznao legitimnost libijske opozicije, Saif el Islam je zatražio od Nikole Sarkozija da vrati novac koji je dobio od Tripolija za predsjedničku kampanju 2007. godine.

Nakon što je ubijen njegov otac, Saif el Islam je uhapšen na jugu Libije. U julu 2015. godine osuđen je na smrt zbog navodnog ugrožavanja državne bezbjednosti, ali je u junu 2017. godine pušten iz zatvora u okviru programa amnestije.

(Sputnjik)