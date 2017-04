FZO traži pet odsto premija od auto-osiguranja

Fond zdravstva želi da preko osiguravajućih društava dodatno napuni kasu. Traže da im se mjesečno plaća pet odsto bruto premije od obaveznog auto osiguranja.

Taj iznos do sada nije bio fiksni i prihodi Fonda od ove premije bili su minimalni.

Inicijativu za izmjenu Zakona o obaveznim osiguranjima, koja je u posjedu ATV-a, u Vladu je uputio vršilac dužnosti direktora Dejan Kusturić. Očigledno je namirisao dobre prihode i zatražio da se ozakoni fiksni procenat premije.

“Napominjemo da smo istraživanjem podataka za Republiku Srpsku utvrdili da se godišnje zaključi oko 426.000 polisa osiguranja ili oko 0,35 polisa po glavi stanovnika. Predloženim izmjenama u zakonskoj regulativi Fond bi mogao da ostvari dodatni prihod od pet do šest miliona maraka na godišnjem nivou”, stoji u saopštenju FZO.

To je klasični namet, u glas poručuju osiguravajuća društva. Na vanrednom sastanku u Privrednoj komori jednoglasno su odbacili prijedlog Vlade i Fonda. Aktuelnim zakonom Fond zdravstva je imao mogućnost naplate svih troškova koje su imali usljed liječenja lica koja su zadobila povrede u sabraćajnim nesrećama. To je u praksi išlo sporo jer se odgovornost utvrđivala dugotrajnim sudskim procesima. Zbog toga su predložili automatski procenat premije koji bi im se isplaćivao do 20. u mjesecu.

“Mi smatramo da je taj paušalni iznos prvo nerealan, da je previsok i da se ne može tek tako paušalno određivati”, kaže Milomir Durmić, predsjednik skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS (direktor Drina osiguranja).

Dok u Vladi ćute, iz Fonda samo pisani odgovor. Potvrđuju sve navode iz inicijative uz podebljanu procjenu da bi im se dodatni prihodi mogli povećati za sedam miliona maraka na godišnjem nivou.

Pravdaju se situacijom u okruženju: ista premija u Srbiji je pet, u Hrvatskoj četiri odsto. U Kroacija osiguranju to nisu dovoljni razlozi. Pošto posluju u čitavoj BiH strahuju da, ukoliko se usvoji, inicijativa iz Srspke neće biti jedina.

“Pa ovdje da je pokrenuta inicijativa i kod ostalih kantona, kako je u federalnom dijelu riješeno – vjerovatno bi to bio sistem domina, domino fazon i svi bi se po tom osnovu i oglasili”, rekao je Vladimir Žganjec, Kroacija osiguranje Banjaluka.

Iz Fonda zdravstva kome očigledno nedostaju sredstva – inicijativu su poslali ministarstvu zdravlja, a pošto se u finansijama bave osiguravajućim društvima Dragan Bogdanić je zahtjev proslijedio Zoranu Tegeltiji – koji je tražio izjašnjenje Agencije za osiguranje.

Osiguravajuće kuće već sad poručuju da će, u slučaju da inicijativa o izmjeni zakona završi u skupštini, pisati i Ustavnom sudu Srpske.