FZO: Novi reprogram duga moguće rješenje

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da je spreman da pomogne u nalaženju rješenja za regulisanje doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika “Željeznica Republike Srpske”, poput mogućeg novog reprograma duga.

Dug “Željeznice Republike Srpske od 1. jula 2016. godine do 31. marta 2017. godine iznosi 3.981.000 KM, a tekuće obaveze se redovno ne uplaćuju, navode iz Fonda.

“Željeznice su napravile i reprogram duga od 1. aprila 2013. do 30. juna 2014. godine, i to za dug koji je iznosio 4.443.000 KM. Reprogram je napravljen na 60 rata i on se, za sad, redovno izmiruje”, ističu iz Fonda.

U Fondu zdravstvenog osiguranja smatraju da je neophodno da zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza, “Željeznicama Republike Srpske”, Poreskom upravom razmotre mogućnosti za pronalaženje najboljeg rješenja koje bi omogućilo da što prije svi radnici “Željeznica” koriste zdravstvenu zaštitu.

Velikom broju radnika, uključujući i one zaposlene u “Željeznicama”, koji boluju od teških bolesti, knjižice se ovjeravaju čak i onda kada za njih nisu uplaćeni doprinosi, a to se odnosi i na djecu do 15 godina i trudnice, kao i na sve hitne slučajeve, saopšteno je iz Fonda.

Iz Fonda su istakli da se od uplate doprinosa finansira gotovo cijela zdravstvena zaštita osiguranika i apeluju na poslodavce da izvršavaju svoje zakonske obaveze jer je samo tako moguće finansirati i očuvati sva prava osiguranika i obezbijediti zdravstvenu zaštitu za sve u Republici Srpskoj.

“Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nije adresa za okupljanje i proteste radnika `Željeznica Republike Srpske`, niti bilo koje druge firme za koju poslodavci ne uplaćuju doprinose. Adresa su njihovi poslodavci”, navedeno je u saopštenju.

Ovjera zdravstvenih knjižica, odnosno korištenje zdravstvene zaštite i drugih prava uslovljeno je plaćanjem doprinosa, što je zakonska obaveza, a ne volja Fonda, ističu iz ove ustanove.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potražuje od poslodavaca 279.695.819 KM, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

