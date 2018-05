Fudbalska arena uz The Babe Barbarella

Sportsko zabavno ljeto Fudbalske arene u preuređenom kompleksu sportskih terena vodenog parka Aquana u Banjaluci svečano će otvoriti jedan od najboljih cover bendova na ovim prostorima The Babe Barbarella.

U četvrtak, 14. juna svi ćemo zajedno pratiti svečano otvaranje Svjetskog prvenstva u fudbalu i utakmicu domaćina reprezentacije Rusije, a potom slijedi zagrijavanje za još jedan spektakl koji je rezervisan za 20 časova istog dana i nastup najboljeg cover benda na ovim prostorima, fenomenalnih The Babe Barbarella. Riječ je o nevjerovatnoj energiji koju širi funk četvorka, izvodeći neke od najprepoznatljivijih svjetskih i domaćih hitova različitih autora, koji neizostavno ostavljaju spostveni pečat nad tim kompozicijama i unose im novu energiju i značenje. Mnoge ostavljaju, zbog svojih fenomenalnih nastupa bez teksta, a vrhunskom selekcijom pjesama često pozitivno iznenade i najistančanije ukuse. The Babe Barbarella baš kao i Fudbalska arena komunicira sa svim generacijama i to na različitim nivoima pa nema sumnje da je njihov nastup najbolji način da se ozvaniči sportsko zabavno ljeto na vodenim terenima Aquana.

Podsjećamo da vas u predstojećem 30-dnevnom druženju očekuju bogati dnevni sadržaje poput sportskih turnira za rekreativce svih starosnih kategorija u fudbalu, stolnom fudbalu i ‘živim čovicama’, turnira u Sony Play Station 4, atletskih igara i drugih sadržaja koji će ovaj prostor pretvoriti u jedinstvenu zonu zabave za ljubitelje sporta i fudbala svih uzrasta i različitih generacija.

Prijave na pomenutue turnire počinju već od prvog dana Fudbalske arene, a više informacija možete pronaći na nalozima Fudbalske arene na društvenim mrežama i požurite, jer vas i tamo čekaju vrijedni pokloni!

Fudbalska arena, od 14. juna, na prostoru kapaciteta od gotovo 1000 posjetilaca, sa barom i restoranom, malim fudbalskim terenima sa tribinama i natkrivenim prostorom za praćenje fudbalskih utakmica uz veliki led ekran, donosi sadržaje predstojećeg Svjetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji, a društveni, sportski i turistički potencijal Fudbalske arene kao jedinstvenog događaja na ovim prostorima prepoznali su i Grad Banja Luka, Turistička organizacija Banja Luka, Atletski klub B.

