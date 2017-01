Fudbaler iz Foče zbog Šešelja po drugi put ostao bez angažmana

Fudbaler fočanske Sutjeske Vladimir Radović dospeo je u žižu javnosti u oktobru 2015. godine kada se na treningu FK Goražde pojavio u majici sa likom lidera radikala, te je zbog toga nekoliko dana kasnije dobio otkaz.

Stameni vezista je tokom ove sedmice trebalo da potpiše ugovor sa klubom iz Makarske, međutim, nadležni organi za izdavanje radne dozvole u Hrvatskoj su odbili njegov zahtjev.

“Sa klubom iz Makarske sam bio sve dogovorio i nakon dobijanja radne dozvole je trebalo da potpišem ugovor. Bio sam odlično prihvaćen od strane saigrača i trenera Armanda Marencija, koji je bio zadovoljan onim što sam pružao na treninzima. Ljudi iz kluba su predali zahtjev, ali je on ekspresno odbijen, a kao razlog navedeno je to što sam u prošlosti veličao Vojislava Šešelja. Sekretar kluba mi je rekao da je u subotu izašao i jedan članak u tamošnjim novinama o meni kao nekom ko veliča ratne zločince, iako Šešelj nikada nije osuđen. Nisam član nijedne stranke, imam pravo da simpatišem koga hoću, ali me je to skupo koštalo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj, gdje se politika umiješala u sport. Evo… Sada javno kažem da simpatišem Vladimira Putina, ali se nadam da mi vrata nekih zemalja Evropske unije i SAD neće biti zatvorena”, rekao je uz osmijeh Radović za Blicsport.

Nakon što nije dobio radnu dozvolu, Radović se vratio u Foču gdje će se priključiti treninzima Sutjeske, a u narednih nekoliko dana pokušaće da pronađe novi angažman.

“Ne mogu da vjerujem šta se dešava, ali izgleda da su vrata klubova u Federaciji Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj za mene zatvorena iako nema razloga za to. Ja sam prije svega sportista koji nema predrasude, jer da je suprotno ne bih ni išao u Hrvatsku. Zbog svega ovoga moraću da potražim angažman u Srbiji ili nekom od klubova u Republici Srpskoj ako ne uspijem da se dogovorim sa ljudima iz Sutjeske”, zaključio je Vladimir Radović u intervjuu za Blicsport.

Igrao u Lukavcu i Goraždu

U dosadašnjoj karijeri pored Sutjeske u kojoj je ponikao, Vladimir Radović je igrao još u Radničkom iz Lukavca, Goraždu i Proleteru iz Teslića.

“Da sam šovinista kako me predstavljaju ne bih igrao u federalnim prvoligašima Radničkom iz Lukavca i Goraždu ili išao u hrvatski Zmaj. Imam puno drugova Hrvata i Bošnjaka, a nikome od nas ne smetaju politički stavovi druge strane”, naglašava Radović.