Fridman: NATO bombardovanje – velika greška

Svjetski geopolitičar Džordž Fridman smatra da su SAD napravile veliku grešku kada je riječ o NATO bombardovanju 1999. godine i da su pogriješile što su se uopšte umiješale u krizu u SR Jugoslaviji, te se založio za stvaranje konfederacije u regionu.

Fridman je naveo da je Rusija daleko, a da je Evropa postala problematična i “u neredu”, tako da ni Srbija, niti region, ne mogu da se oslone ni na koga.

“Sami ste. Budućnost Srbije je u rukama Srba i zavisi od vaše saradnje sa ostatkom regiona”, rekao je Fridman za “Blic”.

On je ocijenio da je regionu potreban drugačiji model i da je ova regija funkcionisala samo onda kada je bila federacija, kao za vrijeme Jugoslavije.

“Možete da nastavite da se svađate, da se ne svađate… nikome zaista nije stalo nakon devedesetih godina. Međutim, vama bi trebalo da bude stalo”, naveo je Fridman.

On kaže da je nevjerovatna sposobnost bivših jugoslovenskih republika da generišu sukob između sebe i da se rizikuju životi, ekonomski razvoj i budućnost za stvari koje nisu ni gotovo dovoljno važne.

“To je kao loš brak. Ne pričate, prijetite, a ne možete da ostavite jedno drugo. Problem je što čekate nekoga – Ruse, Amerikance, EU, a ne možete da prihvatite činjenicu da mi zaista ne želiko da se zamaramo time”, dodao je Fridman.

On je naglasio da je NATO “izgubio kompas”, te da su prijemom Crne Gore SAD sada zakonski obavezne da je brane, zbog čega američki predsjednik Donald Tramp i njegovi saradnici postavljaju pitanje – zašto su SAD u NATO?

“Recimo da se u nekom ludom scenariju Srbija odluči da vrati Crnu Goru, ali nemojte, ko boga vas molim – mi smo sada zakonski obavezni da uđemo u rat sa vama. Voljeli bismo da postoji EU vojska, pa da oni brane Crnu Goru”, rekao je Fridman.

Govoreći o tome da li će predsjednik SAD Donald Tramp izdržati pun mandat, Fridman je naveo da se Tramp može skloniti samo ako se dokaže da je počinio neki veliki zločin.

“Nije istina da on nema podršku. On je nema u `NJujork tajmsu`, a to nije država”, istakao je Fridman.

Kada je riječ o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, Fridman je naglasio da će ga istorija pamtiti kao čovjeka koji je spasao Rusiju nakon Jeljcinove nesposobnosti i koji je uspio da je ujedini.

(Srna)