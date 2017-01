Francuska: Uhapšena grupa koja je opljačkala Kim Kardašijan

Francuski mediji javljaju da je uhapšeno najmanje 16 osoba koje se dovodi u vezu s oružanom pljačkom američke reality zvijezde Kim Kardašijan tokom njenog boravka u Parizu, prenosi BBC.

Francuska policija je do grupe profesionalnih kriminalaca došla nakon što su pronašli DNK jednog od pljačkaša u hotelu u kojem je Kim opljačkana u oktobru prošle godine. BBC prenosi da je jedan pljačkaš od ranije poznat policiji, a do hapšenja je došlo nakon što su ga pratili nekoliko sedmica.

Američka reality zvijezda je opljačkana kada je nekoliko muškaraca, odjevenih poput policajaca, provalilo u njenu hotelsku sobu u Parizu gdje su je držali zaključanu u kupatilu uz prijetnju vatrenim oružjem.

Tom prilikom su ukrali kutiju s nakitom i dva smartfona s brojnim ličnim podacima. Vjeruje se da je ukupna vrijednost ukradenih stvari blizu 10 miliona evra.

Kim, koja je u glavnom gradu Francuske boravila za vrijeme održavanja pariskog “Fashion Weeka”, rekla je da se bojala da će je ubiti, a nakon ovog događaja povukla se iz javnosti.

Kim Kardašijan će o pljački u Parizu pričati u sljedećoj sezoni šoua “Keeping Up With the Kardashians” koja počinje u martu.