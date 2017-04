Francuska pred novom revolucijom, bez obzira na ishod izbora

Ovog vikenda Francuska bira novog predsjednika. S obzirom na ovlašćenja, uključujući i ovlašćenje da raspusti Nacionalnu skupštinu, predsjednički izbori, koji se održavaju svakih pet godina, jesu za Francusku najvažniji izbori. No, ulozi su ovog puta viši nego ikad, stoji u analizi Zakija Laidija koju prenosimo sa sajta project-syndicate.org.



Dva glavna kandidata jesu ekstremno desna liderka Nacionalnog fronta Marin le Pen i Emanuel Makron koji je bio ministar ekonomije pod socijalističkim predsjenikom Fransoa Olandom, ali je u trci kao nezavisan kandidat. Ukoliko se, kako se očekuje, Le Penova i Makron suoče u drugom krugu izbora 7. maja, to će biti vododijelnica za Francusku: prvi put u 60 godina postojanja Pete republike u drugom krugu neće biti predstavljene glavne partije ljevice i desnice.

Ovakav politički metež Francuska nije imala još od 1958, kada je usred Alžirskog rata general Šarl de Gol došao na vlast i sklopio ustav Pete republike. Kao i svaki veliki politički prekid, taj pomak bio je vođen kombinacijom duboke dinamike koja je ležala u temeljima događaja i konkretnih okolnosti trenutka.

Danas je isto to na djelu. Prvo, dinamika: uspon, kao i u drugim najrazvijenijim zemljama, narodnog nepovjerenja u elite, osjećanja nemoći, strah od ekonomske globalizacije i imigracije, kao i velika zabrinutost zbog smanjene društvene pokretljivosti i narastajuće nejednakosti.

Zajedno s istorijskom ulogom francuske države u gajenju nacionalnog identiteta i ekonomskog rasta, ti sentimenti doprinijeli su talasu podrške Nacionalnom frontu. Nacionalistička, ksenofobična poruka Marin le Pen i populističko definisanje ekonomske politike nalik su onima ekstremno lijevog kandidata Žan-Lika Melenšona.

Iako je podrška Nacionalnom frontu u rastu već duže od decenije, partija je dosad držana dalje od vlasti pomoću francuskog dvokružnog izbornog sistema, koji omogućava glasačima da se ujedine protiv Fronta u drugom krugu. S obzirom na nesposobnost Nacionalnog fronta da pravi saveze, moć će ostati u rukama glavnih partija ljevice i desnice, sve i da se Francuska pomakne ka tripartijskom političkom sistemu.

Sada, Makron koristi trenutne okolnosti da bi minirao tripartijski sistem. Makronov veliki uvid, koji su malobrojni prepoznali, jeste da podjela na ljevicu i desnicu blokira napredak i da su predsjednički izbori zlatna prilika da se krene dalje od nje i to bez pomoći organizovanog političkog pokreta. U vremenu kada francuski narod sve više odbacuje tradicionalan partijski sitem, Makronova početna slabost brzo je postala njegova snaga.

Pomoglo je to što su se, kao što je sam Makron shvatio, posljednjih godina i ljevica i desnica fragmentizovale. To je posebno tačno za ljevicu, gdje je jasna podjela nastala između reformističke struje, koju je vodio premijer Manuel Vals, i tradicionalista na čijem je čelu bio kandidat Socijalističke partije Benoa Amon. Problemi socijalista dodatno su iskomplikovani postojanjem radikalne ljevice koja aktivno radi na eliminaciji socijalista, baš kao što u Španiji lijevi Podemos nastoji da zamijeni socijalističku partiju.

Manje je jasan izvor nedaća glavnih desnih partija. Njihove snage generalno ostaju ujedinjene kada je riječ o ekonomskim i društvenim pitanjima. Zapravo, do prije nekoliko mjeseci, očekivalo se da će njihov predsjednički kandidat Fransoa Fijon biti prvi u prvom krugu s velikom marginom. No, skandal oko njegovog ličnog vladanja (navodno je platio ženi i djeci za nepostojeće poslove dok je bio član parlamenta) napravio je štetu njegovoj kandidaturi, vjerovatno fatalnu.

Ma koji da je razlog za opadanje desnice, Makron je imao suštastvenu korist od toga, kao i od naprslina koje pogađaju ljevicu. I sada, postoji realna šansa da mladi nezavisni kandidat bude izbaran za predsjednika 7. maja, obarajući tako politički sistem Pete republike.

No, izborna pobjeda tek je prvi korak. Da bi upravljao u francuskom hibridu predsjedničkog i parlamentarnog sistema, Makron bi morao da obezbijedi i većinu u Nacionalnoj skupštini, a to otvara mogućnost za dva scenarija.

U prvom, Makron brzo dolazi do parlamentarne većine, pošto francuski glasači ojačaju njegov mandat na parlamentarnim izborima u junu. Ovo jeste sasvim moguće, ali nije i sigurno: na ovom mjestu manjak organizovanog političkog pokreta u bazi jeste Makronova slabost.

Zbog toga junski izbori mogu dovesti do drugog scenarija: kohabitacija s parlamentarnom koalicijom koja obuhvata malu desnu frakciju, veliku centrističku frakciju i beznadežno podijeljenu lijevu frakciju. Mnogim evropskim zemljama takav razvoj događaja bio bi dobro pznat. No, u Francuskoj, gdje je republikanizam iznjedrio ideološki spektar ljevice i desnice koji danas oblikuje politiku na čitavom zapadu, to bi bila istinska revolucija, koja bi mogla dovesti do kraja Socijalističke partije.

S obzirom na simboličku snagu podjele na ljevicu i desnicu, i francuski glasači i politički lideri dugo su bili skloni tome da bukvalno sve probleme zemlje smiještaju u ideološki okvir. Javnost i političari imaju malo iskustva s vladom zasnovanom na širokoj koaliciji. To djelimično objašnjava zašto se politički sistem blokirao, ponekad čineći teškim primjenu reformi i zašto je Makronova poruka, koja sadržava jasne planove reformi, tako neobična za Francusku.

Ukoliko Le Penova nekako dospije do vrha, francuska politika bila bi okrenuta naglavačke, da ne pominjemo Evropsku uniju. No, i prividno umjereni Makron predstavlja na svoj način, uistinu radikalan stav. S kandidatima koji će vjerovatno ući u drugi krug, Francuska je na rubu političke revolucije, bez obzira na to ko pobijedi.

(Zaki Laidi (Zaki Laïdi) profesor je međunarodnih odnosa na Insitutu za političke studije u Parizu; bio je politički savetnik francuskog premijera Manuela Falsa. Njegova najnovija knjiga je „Le reflux de l’Europe“.)

