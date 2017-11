Francuska – automobilom uletio među pješake, troje povrijeđeno

Tri osobe su povrijeđene kada se muškarac automobilom zaletio među pješake u francuskom gradu Blanjak, u blizini Tuluza. Vozač je uhapšen.



Dvije osobe su teže povređene, ali niko nije u životnoj opasnosti, piše Parizijen. Očevici su naveli da se vozač namjerno zaletio u dva mladića u djevojku kod gimnazije Sent Egziperi u Blanjaku.

Three injured after car ‘deliberately rammed’ into students near French city of Toulouse, French media reports https://t.co/OnDBHMaa4d pic.twitter.com/tSXDuJcpLj

#BREAKING: At least 3 injured after car drives into crowd outside high school in #Toulouse, France. Police say they are investigating this incident as a “Deliberate Act” #BreakingNews pic.twitter.com/xkfqDIx5wO

