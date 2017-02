Formirana vlast u Istočnom Sarajevu

Nakon potpisivanja koalicionog sporazuma između SDS- a i PDP-a grad je dobio vlast. Koalicioni partneri nastaviće da vladaju Istočnim Sarajevom, ali uz rotaciju najvažnijih pozicija.



Mjesto prvog čovjeka Grada i zamjenika predsjednika Gradske skupštine pripalo je PDP-u, dok će predsjedavajući Skupštine i zamjenik gradonačelnika doći iz SDS-a. Na početku, ponovo, velika obećanja.

“Daćemo posebnu pažnju i Univerzitetu i bolnici Kasindo, ali i naravno predstojećoj Olimpijadi mladih i očekujemo podršku svih nivoa vlasti za realizaciju ovih projekata”, rekao je predsjednik GO PDP Istočno Sarajevo Rade Ćosović.

U SDS-u su se pohvalili da su u Istočnom Sarajevu na vlasti već 25 godina. Ne bi da analiziraju šta je za četvrt vijeka valjalo, a šta ne, ali obećavaju da će sa starim koalicionim partnerima graditi novu politiku.

“Mislim da je došlo vrijeme da se sve političke partije okrenu nepolitičenjem, nego građanima Istočnog Sarajeva, to je naša dužnost, to je naša obaveza”, rekao je predsjednik GO SDS Istočno Sarajevo Darko Babalj.

Obećavaju da će i tri opštine u kojima SNSD ima načelnika, a SZP većinu imati ravnoparavan status. Upravo je borbu za ravnopravnost u svih šest opština već najavio opozicioni SNSD.