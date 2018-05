Fordov test centar u stanju da simulira sve vremenske uslove VIDEO

U njemačkom Kelnu, Ford je otvorio svoj najnoviji test centar. Ovdje se sad nalaze, jedna pored druge, najhladnija (-40 C) i najtoplija tačka (+55 C) na evropskom kontinentu.

Ovo postrojenje može promjenom vazdušnog pritiska da simulira i visinu od 5.200 metara. Takođe, moguće je stvoriti vjetrove brzine do 250 km/h, kao i vlažnost vazduha od 10 do 95 procenata.

Zahvaljujući ovom postrojenju, Fordovi inženjeri mogu testirati nove modele u nekim od najzahtjevnijih vremenskih uslova i to kad god to požele. U jednom trenutku se mogu naći na visokim Andima, onda se spustiti u ledeni Sibir, a zatim skoknuti do vrele Sahare ili vlažne Kostarike.

Inženjeri mogu kreirati i teške padavine, u vidu kiše ili snijega, kako bi utvrdili koliko treba prozorima da se zamagle, odnosno kako rade brisači pod naslagama snijega. Uz to, testna vozila se nalaze na valjcima koji podržavaju brzine do 250 kilometara na sat, odnosno do 120 km/h, kada je automobil “na” 5.200 metara nadmorske visine.

Ford planira da u ovom centru, vrijednom 70 miliona evra, proba udobnost, sigurnost i izdržljivost vozila. Testiraće se i elektrika, kočenje, klima uređaji, kao i situacije poput gužve u saobraćaju i vuče prikolice.

Inženjeri će analizirati i uticaj jakih vjetrova i padavina na otpornost karoserije i drugih spoljašnjih dijelova.

