Fokača sa maslinama i lukom

Odlično predjelo, a može i kao lagano posluženje kada imate goste.



Sastojci

Za tijesto:

500 g bijelog brašna

kockica svježeg kvasca (ili kesica suvog)

325 ml vode

2 kašičice šećera

1 kašičica soli

4 kašike maslinovog ulja

Za nadjev:

4 čena bijelog luka

1 manja glavica luka

suvi ruzmarin

5 kašika maslinovog ulja

krupna morska so

10 crnih maslina bez koštice

Priprema

1. Uzeti pola čaše od pripremljene vode i zagrijati, pa razmutiti kvasac. U posudu za miješenje sipati brašno, dodati šećer, so, kvasac, ostatak vode i ulje. Umijesiti varjačom tijesto i ostaviti ga da naraste oko 45 minuta na toplom.

2. Na pleh staviti papir za pečenje. Istresti tijesto na pleh, namašćenim rukama ga razvući i ostaviti da raste još 20 minuta.

3. Za to vrijeme nasjeckati masline i isjeći luk na kriške. Izgnječiti bijeli luk, dodati ga u činijicu sa maslnovim uljem i u to dodati i ruzmarin.

4. U tijesto utisnuti masline i luk, a onda sve premazati smjesom od ulja, bijelog luka i ruzmarina. Poprskati krupnom morskom solju.

5. Staviti u zagrijanu rernu i peći 15 do 20 minuta na 210 stepeni.