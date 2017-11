Florens Artman: Drugi put nedozvoljena sredstva ušla u Tribunal

Otrov u sudnici haškog Tribunala ili bilo šta drugo što je inače zabranjeno unijeti je zabrinjavajuće i neprihvatljivo, rekla je Florens Artman, bivša portparolka Tribunala za portal startbih.info.



“Ovo je drugi put da zabranjena sredstva budu unesena u Tribunal. Prvi put je to bilo u slučaju Slobodana Miloševića i tada to nismo vidjeli, a on je uzimao protulijek koji je poništavao djelovanje lijeka za visoki pritisak i, ovo sada. Šokantno je da se ovo desilo i ne znam kako obezbjeđenje to nije spriječilo jer znali su skočiti na mene”, rekla je Hartman i naglasila da je bilo važno da žrtve danas neometano čuju presudu.

Kaže da je teško spriječiti samoubistvo ako je neko to odlučio, ali da bi trebalo da bude nemoguće u Tribunal unijeti bilo šta što nije potrebno za postupak.

“Kada sam ja bila u zatvoru konzulici Francuske je zabranjeno da mi unese čokoladu, a ovo je ušlo. Zašto pravila nisu ista za sve?”, rekla je za portal startbih.info Hartman.

Danas je Slobodan Praljak, usred čitanja presude i nakon potvrđivanja zatvorske kazne od 20 godina, popio nešto za šta je njegova advokatica rekla da je otrov.

(Nezavisne)