FK “Borac” izbačen iz Premijer lige BiH

Fudbalski klub “Borac” izbačen je, za zelenim stolom, iz Premijer lige BiH. Dug star deset godina, ka Školi Fudbala “Džaja”, ove, je bio koban za banjalučki klub koji je ostao bez premijerligaške licence za narednu sezonu. U “Borcu “ se pravdaju da su učinili sve, minulih dana, kako bi izbjegli nokaut koji je usljedio na sastanku drugostepene komisije za licenciranje.

“Mi smo pokušali sve da se dogovorimo sa Džajom Glišićem i njegovim sinom, međutim naišli smo na nerazumne ljude. Oni su tražli 600.000 maraka u cijelosti. Mi smo njima zadnje dvije godine plaćali struju da imaju da žive i da se takmiče u 4.ligi. Mi smo njima konkretno ponudili da platimo trećinu duga, 160 000 maraka i ostalo da se dogovorimo na rate i da to stavimo na papir, koji bi bio verifikovan u savezu gdje bi oni imali punu pravnu zaštitu.” rekao je Vico Zeljković, potpredjsednik FK “Borac”.

Iz Škole fudbala “Džaja” ne ostaju dužni. Na adresu ATV-a poslali su saopštenje u kojem tvrde da su čelnici “Borca” htjeli da ih prevare.

“Mi iz Uprave FK Džaja smo ovih dana bili pod ogromnim pritiscima da pristanemo na jednu ogromnu prevaru, bez ikakvih garancija, a samoj Upravi FK Borac Banjaluka nudili smo krajnje realno i izvodljivo rješenje ovog problem tj. odgađanje potraživanja naših sredstava, i to na 24 mjeseca, počev od 1. avgusta,” saopšteno je iz Škole fudbala “Džaja”.

I dok se funkcioneri prepucavaju i prebacuju krivicu sa jedne na drugu stranu, “Borac” je ostao na ledini.

“Šta dalje?”, pitanje je koje lebdi nad Gradskim stadionom u Banjaluci, a na koje ni čelnici kluba iz Platonove za sada nemaju konkretan odgovor.

“Klub iz ovog mora izaći još jači. Da li krenuti iz Prve lige ponovo ili sve ispočetka, ne znam, vidjećemo. Trebamo vidjeti i šta kaže sportska javnost. To su krupne odluke, koje nisu za to da se donose “preko noći”. To nije odluka za jednog čovjeka. Najlakše je krenuti iz Prve lige, ali ostaju stari problemi,” kaže Zeljković.

Na pomen fuzije sa jednim od klubova sa banjalučke regije, Zeljković kaže da je to samo jedna od ideja koja je provejavala unutar klupskih struktura, uz tvrdnju da je najdalja opcija ona po kojoj bi se Borac fuzionisao sa Krupom.