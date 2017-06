FK Borac dobio bezuslovnu licencu za nastup u Premijer ligi

GO DNS-a: Uvijek smo bili uz Balabana, a on uz nas samo kad mu treba

Fudbaleri banjalučkog “Borca”, 22. jula dočekaće “Čelik” iz Zenice na startu svoje povratničke sezone u Premijer ligi.

Na Gradskom stadionu, pohvalili su se da su u minulom periodu ispunili sve uslove neophodne za dobijanje premijergliaške licence i da ekipa s mirom može da dočeka start prvenstva.

“Dobili smo sve pohvale od Fudbalskog saveza BiH. Nismo dobili uslovno, nego bezuslovnu licencu za Premijer ligu. Dostavili smo dokaze da smo ispunili sve uslove neophodne za licenciranje”, kaže Mario Keserović, član UO FK “Borac”.

To je prve ljude kluba kostalo oko 120.000 maraka. Dug prema Zeljku Đokiću, Aleksandru Janjiću i Bojanu Macanoviću treba da bude saniran do utakmice sa “Čelikom”, a prvi ljudi kluba uvjeravaju da će i svi ostali dugovi prema bivšim igračima biti sanirani do novembra.

Priznaju i da su se ogriješili o bivšeg fudbalera Darka Maletića, svojim nedavnim nastupom u medijima.

“Jeste, istina je. Nije ga Vico Zeljković zvao ili ga je zvao jednom. Nije ga zvao iz kojeg razloga? Ne branim nikog, pričam transparentno. Šta znači zvati nekog da mu kažeš da nema novca, a ti to već znaš. Sa ljudske strane trebao ga je nazvati i reći znaš kako “nema novca, ajde sačekaj”. Jeste, tu je Vico pogriješio, tu sam pogriješio i ja i cijela Uprava”, rekao je Vedran Pušić, član UO FK “Borac”.

Čelnici “Borca” poručuju da će vrata kluba uvijek biti otvorena za sve one koji su kako bili dio Borca. A, otvorenih karata sjeli su pred novinare, pa su tako taksativno nabrojali na šta je utrošen novac sa donatorske večeri na kojoj je sakupljeno nešto više od 335.000 maraka.

U Platonovoj očekuju da će ukupan prihod od prodaje sponzorskih paketa narasti i do pola miliona maraka. Od dugova prošlosti kažu ne bježe, ali imaju čime da se pohvale.

“Zbirno dug prema svim bivšim igračima ne prelazi cifru od 65.000 maraka. Ako u skorijem vremenu se riješimo svih tih dugovanja prema radnoj zajednici i dobavljačima, što planiramo da uradimo iz kreditnog zaduženja, onda će naš jedini dug biti onaj prema Poreskoj upravi, odnosno prema Republici Srpskoj, a i to planiramo da riješimo”, kaže Darko Milunović, član UO FK “Borac”.

Riješen je kažu i dug za struju koji iznosi 2,1 miliona maraka i to putem reprogama koji će biti potpisan 1. jula na period od 20 godina prema “kojem će klub plaćati glavnicu koja iznosi oko 800.000 KM dok će kamata biti otpisana nakon posljednje rate“, pojasnio je Milunović.

Na Gradskom stadionu uskoro bi trebalo da nikne i nova montažna tribina na dijelu nekadasnje južne, koja bi bila namjenjena za gostujuće navijače. Oni najvatreniji, domaći, uskoro bi istok trebalo da zamjeni sjeverom, otkrili su čelnici “Borca”.