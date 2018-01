Fizioterapeuti ljuti na poslodavce: Ministar ih zove na razgovor!

“Naši poslodavci ne priznaju nam visoku stručnu spremu, džabe polažemo stručni ispit u resornom ministarstvu koji plaćamo 300 maraka, a ne možemo ni privatnu praksu da otvorimo”, žale se iz Sindikata fizioterapeuta i radnih terapeuta Republike Srpske.

Takva praksa prema njihovoj struci, kažu traje već godinama.

“Od 2006.godine, znači ne postoji viša škola. Kolege koje su završile Fakultete fizioterapije i radne terapije i gdje imaju četvorogodišnji studiji, dolaze u svoje ustanove gdje im je dat koeficijent više škole, apsolutno tu školu znači nisu ni završili”, pojašnjava Dragan Mikača, predsjednik Sindikata fizioterapeuta i radnih terapeuta.

Fakultetske diplome u oblasti fizioterapije i radne terapije u Srpskoj je steklo 896 osoba. U sindikatu kažu da je Zakonom o platama u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS propisano da radnici sa visokom školskom spremom spadaju u četvrtu platnu grupu sa platnim koeficijentom 9,0-10,0.

To nije slučaj, priča iz svog iskustva Branko Stojnić.

“Ja sam diplomirani fizioterapeut sa 180 ECTS bodova, prijavljen sam. Po nekoj logici to je visoko stručna sprema koja spada u četvrti platni razred, to jeste koeficijent od devet do deset. Po nekoj logici, mislim da bih ja trebao da imam devet koeficijent međutim ja imam koeficinet 6,5”, kaže Branko Stojnić, predsjednik Udruženja fiziopterapeuta RS.

Sve žalbe fizioterapeuta, što poslodavcima što ministarstvu zdravlja, ostale su bez odgovora. Kažu da su spremni i na sudu da se bore za svoja prava. Ministar ih poziva da, ipak, prije dođu na razgovor.

“Direktori su sistematizovali radna mjesta i na osnovu sistematizovanih radnih mjesta vrše popunu tih svojih radnih mjesta. Obaveza svakako svih onih koji završe određene škole da polože stručni ili tzv. državni ispit. A kad je u pitanju otvaranje privatnih ambulanti, ne znam, omogućavanje da oni rade, u toku je izrada zakona, zakon je u nacrtu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ja ih pozivam da se jave, da vidimo gdje ima problem ako nije to regulisano zakonom”, poručuje Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

Direktori bolnica i banja nerado govore na ovu temu i ne bi pred kamere. Neki od njih pojašnjavaju da je problem neusklađenost Zakona o visokom obrazovanju i onoga o radu.

U trebinjskoj bolnici fizioterapeuti imaju višu stručnu spremu i pripadajući koeficijent, pa nemaju problema.

“Inače, imamo problem kada je u pitanju zdravstveni sistem i zaposleni u svim zdravstvenim ustanovama u RS. Postoji taj problme više i visoke stručne spreme i u našim sistematizacijama u zdravstvenim ustanovama, a na nivou nije usklađeno sa zakonima RS”, kaže Vaso Mijanović, direktor bolnice u Trebinju.

Krajnje je vrijeme da slovo zakona i praksa budu usklađeni, poručuju iz Sindikata fizioterapeuta i radnih terapeuta. Zato krećemo u borbu za naša prava.