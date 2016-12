Filipini: Deset mrtvih, 20 povrijeđeno u dvije eksplozije FOTO

Najmanje deset ljudi poginulo je, a 20 povrijeđeno nakon dvije eksplozije tokom boks-meča na Filipinima, javili su lokalni mediji.

Eksplozije su se dogodile sinoć u 21.00 čas tokom meča u okviru tradicionalnog katoličkog festivala u gradu Visajas, u provinciji Lejte.

“U eksploziji dvije improvizovane bombe poginulo je 10 ljudi, a 20 ranjeno”, saopšteno je iz kabineta predsjednika Rodriga Dutertea.

Njegov portparol Ernesto Abelja rekao je ranije da je povrijeđeno 27 ljudi.

On je rekao da prethodno nije postojala prijetnja bombom niti je neko preuzeo odgovornost za napad.

Portparol vojske Čeri Hunija rekao je da je, prema prvim informacijama, riječ o bombama koje su aktivirane mobilnim telefonom, prenosi “Raša tudej”.

Blast victims are being treated at a local hospital in Hilongos, Leyte. pic.twitter.com/3GiryXnhPg

— Dennis Maliwanag (@DMaliwanagINQ) December 28, 2016