Fila: Mladića drže u životu do izricanja presude

Beogradski advokat Toma Fila izjavio je da je Haškom tribunalu važno da nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić bude “deset odsto živ” za vrijeme izricanja kazne koju su naumili da mu daju, a onda “idućeg minuta može da umre”.

Fila smatra da su srpski ljekari svjesno spriječeni da utvrde istinu o Mladićevom zdravstvenom stanju, odnosno tome da nije sposoban za izricanje presude.

“Suština je bila u tome da žele da prikriju njegovo zdravstveno stanje i da ga do dana presude koliko-toliko održe u životu da bi mu izrekli doživotnu zatvorsku kaznu. To će uraditi i pored činjenice da on očigledno nije sposoban da prati suđenje”, rekao je Fila za “Glas Srpske”.

On je naveo da će Mladić biti osuđen na doživotnu robiju, jer je Haški tribunal formiran da bi ponizio i povrijedio Srbe, i sve iz vrha osudio na doživotnu robiju, a da se ne zna za šta.

“Možda će za nešto da ga oslobode, možda će i za sve da ga osude, ali njima je važno da ga zakače za Srebrenicu, iako za to nemaju njegovo ni pismeno ni usmeno naređenje, a da ne pričamo o tome što se tu uopšte ne radi o genocidu jer nisu pobijene žene”, rekao je Fila.

(Srna)