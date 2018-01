FEST od 23. februara do 4. marta pod sloganom “Priđi bliže”

Međunarodni filmski festival FEST, na kome će premijerno biti prikazano 116 filmova i 10 filmskih klasika, održaće se u Beogradu po 46. put, od 23. februara do 4. marta, pod sloganom “Priđi bliže”, saopštili su organizatori.

“FEST će otvoriti višestruko nagrađivani američki film ‘Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju’ Martina Mekdone, a zatvoriti poljski film ‘Lice’ autorke Malgožate Šumovske”, rekao je umjetnički direktor FEST-a Jugoslav Pantelić na predstavljanju ovogodišnjeg festivala.

Prema njegovim riječima, program će se odvijati u tri takmičarska i sedam revijalnih programa.

“Glavni takmičarski program nudi 16 filmova iz Mađarske, Danske, Iran, Kine, Argentine, Libana, Grčke, Hrvatske, SAD, Rusije, Italije i Švajcarske”, naveo je umjetnički direktor FEST-a.

O najboljima u kategorijama Glavnog takmičarskog programa za film, scenario, režiju, mušku i žensku ulogu i najbolje debitantsko ostvarenje odlučivaće žiri u kome će biti Milčo Mančevski, Jovan Jovanović, Elma Tataragić, Mila Turajlić i Gordan Kičić.

U istim kategorijama nagrade će se dodjeljivati i u nacionalnoj selekciji “Srpski film”, o čemu će odlučivati žiri u sastavu Alen Sinkauz, Miloš Timotijević, Lordan Zafranović, Katarina Radivojević i Damjan Kozole.

“U nacionalnoj selekciji učestvovaće pet filmova koji će na FEST-u imati premijeru, a to su ‘Banditi u potrazi za mamom’ Koste Ristića, ‘Ederlezi rising’ Lazara Bodrože, ‘Horizonti’ Svetislava Dragomirovića, ‘Izgrednici’ Dejana Zečevića i ‘O bubicama i herojima’ Petra Pašića”, kazao je Pantelić.

On je rekao da je snimljeno još domaćih filmova koji nisu imali premijeru, ali su njihovi autori i producenti odlučili da ih pikažu na nekom od svjetskih festivala A kategorije, zbog čega nije bilo moguće da učestvuju na FEST-u.

Na konferenciji je istaknuto da će u trećem takmičarskom programu “Granice” biti prikazano osam flmova koji su ocjenjeni kao subverzivni, kontroverzni, umjetnički filmovi koji pomjeraju granice u tematskom i estetskom smislu.

Selektor tog dijela festivala Mladen Đorđević posebno je istakao film “Hitler’s Hollywood” koji se bavi njemačkom kinematografijom za vrijeme vladavine nacista.

U glavnom programu, van konkurencije, naći će se najpopularniji filmovi svjetske produkcije iz prošle godine, a posebno su izdvojeni filmovi “Lejdi bird”, “Call me by your name”, “The Sqare”, “The Shape of watwr”, kao i novi filmovi reditelja kao što je Roman Polanski, Fatih Akin, Pol Šreder, Lin Remzi, Fransoa Ozon, Kler Deni, Dalibor Matanić.

Selekcija “Microwave” donosi tri mikrobudžetna ostvarenja, među kojima je i premijera domaćeg filma Jelene Marković “12 gnjevnih žena”, a na “Docufestu” biće prikazivani dokumentarci o Vitni Hjuston, Keri Grantu, Milču Mančevskom, dok će u novom programu “Play UK”, koji je spremljen u saradnji sa Britanskim savjetom, biti prikazivani filmovi iz te zemlje i ostvarenja u VR (virtualna realnost) formatu.

U programu “Thrills and Kills” biće prikazani žanrovski filmovi horori i trileri poput horora “Maus” smještenog u BiH do novog trilera Gele Balubani “Money”.

“Beogradski pobjednik” Ištvanu Sabu i Nedi Arnerić

“Ove godine nagradu ‘Beogradski Pobjednik’ za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti dobiće mađarski reditelj Ištvan Sabo i srpska glumica Neda Arnerić, a ‘Beogradski Pobjednik’ za dosadašnje stvaralaštvo biće dodeljen ruskom reditelju Karenu Šahazarovu”, kazao je Pantelić.

Pored zvaničnih nagrada, biće dodijeljena inagrada “Nebojša Đukelić” za najbolji film regiona, Politikina nagrada “Milutin Čočić” kao i nagrade FIPRESCI žirija i FEDEORA žirija.

Gradska sekretarka za kulturu i predsjednica Odbora FEST-a Ivona Jevtić istakla je da će gradska uprava za ovu manifestaciju izdvojiti “rekordnih 30 miliona dinara”, a da se od Ministarstva kulture, koje je raspisalo konkurs, očekuje najmanje ista finansijska podrška kao i prošle godine, kada je FEST dobio devet miliona dinara.

Jevtić očekuje da će dodatna sredstva za neometano održavanje festival dobiti i od sponzora.

Filmovi će se prikazivati u Sava centru, Domu omladine, Dvorani kuturnog centra, bioskopu Fontana, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Jugoslovenskoj kinoteci, Centru za kulturu “Vlada Divljan”, a ove godine prvi put i u Sine grand Rakovica (Cine Grand).

Karte za festival biće puštene u prodaju 3. februara. Cijena ulaznica je od 250 do 400 dinara, a za otvaranje festivala 500 dinara.