Fejsbuk zna mnogo stvari o svakome od nas

Ne biste vjerovali koliko Mark Zakerberg zna o vama. Fejsbuk ima skoro dvije milijarde korisnika, i da je država bio bi najveća država na svijetu.

Najmnogoljudnija država na svijetu – Kina, ima milijardu i 373 miliona stanovnika, a najpopularnija društvena mreža milijardu i 860 miliona otvorenih naloga i milijardu i 373 miliona logovanja svaki dan.

Sadržaj, koji je uglavnom besplatan, angažuje veliki broj korisnika svakoga dana. Osim tolikog broja sopstvenih korisnika, Fejsbuk posjeduje i popularne sajtove Messenger, Instagram i Whatsapp. To znači da je Fejsbuk u mogućnosti da na dnevnom nivou sakuplja ogroman broj podataka o svojim korisnicima.

Ti podaci se, potom, stavljaju na raspolaganje oglašivačima. Kako bi se povećale šanse za interakciju korisnika i oglašivača podaci o korisnicima se, potom, razvrstavaju u kategorije koje izgledaju ovako:

Na osnovu toga, odmah mogu da se vide intresovanja korisnika, datum rođendana, privatni detalji, imejl platforma i brauzer koju korisnik koristi, kao telefon koji upotrebljava.

Oglašivači prave pretpostvake na osnovu rekacija korisnika na naloge drugih korisnika i na reklame. One se zasnivaju i na stranicama koje su oni lajkovali, statusima, lajkovima i intarakcijama prijatelja, detaljima o poslu, porodici, vezama…

I sve to što Fejsbuk radi je potuno legalno, pošto su to informacije koje korisnici svojevoljno daju koristeći tu društvenu mrežu.

Korisnik može, u svakom trenutku, da provjeri šta od reklama prati (tzv. Your ad preferences, klikom na Your Information > Your Categories) i da obriše grupe koje želi. To neće uticati na količinu reklama, ali će se one nešto rijeđe prikazivti.

(B92)