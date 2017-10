Fejsbuk zna kada ćete se zaljubiti, ali i prekinuti?

Najnovija dostignuća u polju umjetne inteligencije omogućila su Facebooku da predvidi kada ćete započeti romantičnu vezu.

Zahvaljujući najnovijim otkrićima ta ista umjetna inteligencija romansu može ‘nanjušiti’ prije profesionalnog psihologa, piše ekipa s Brightsidea.

Ovo je prilično težak zadatak, s obzirom da brojni parovi nisu skloni javnim objavama romantičnih odnosa. Naravno, Facebook je vremenom naučio čitati signale koji govore da se ‘nešto kuha’. Stručni tim proučavao je ponašanje onih koji su javno objavili svoj romantični status te uz pomoć umjetne inteligencije slično ponašanje pronašao kod drugih, nešto diskretnijih parova.

Evo na kakav će način Facebook reagovati ako zaključi da ste s nekom osobom prilično bliski:

– Vidjećete puno više njihovih objava na vašem zidu

– Ime osobe će se podići na vašoj listi chat kontakata

– Društvena mreža zvaće vas da organizujete rođendansku proslavu ili da se s tom osobom sretnete uživo

Facebook će vas ponekad podsjetiti o stvarima koje vas sjedinjuju te će ponuditi objavu ‘sjećanja’ na vašem zidu, piše tportal.hr.

Facebook čita poruke zaljubljenih

Otprilike sto dana prije promjene statusa u onaj ‘u vezi’ korisnici će puno češće korisiti riječi poput ‘ljubav’, ‘slatko’ i ‘sreća’ ili ih čak objavljivati na zidu voljene osobe – u prosjeku dvije objave svakih dvanaest dana. Takođe, umjesto sarkastičnih i/ili depresivnih objava, zaljubljeni često objavljuju uglavnom pozitivu.

Facebook zna starost vaše buduće bivše

Čim je korisnik stariji, manje su šanse da će mu partner biti iste dobi. Kod dvadesetogodišnjaka razlika je maksimalno godinu do dvije. Za četrdesetpetogodišnjake vrijede druga pravila – kod njihovih partnera starosna razlika je uglavnom pet do šest godina. Naravno, tu postoje i izuzeci koji su često vezani uz regije. Skandinavci, recimo, jako vole izlaziti s vršnjacima, dok vragolasti muškarci iz Egipta redovito idu za ženama mlađima osam do deset godina.

Mislite da je to sve? Facebook čak zna kada ćete upoznati ‘onog posebnog’

Statistički gledno, najbolji mjesec za dodavanje stranaca je kolovoz (vrijeme kada je većina ljudi na godišnjem odmoru). Ovo znači da korisnici Facebooka nove ljude upoznaju kada nisu na ‘domaćem terenu’.

Facebook zna kada su stvari ‘ozbiljne’

Pretpostavimo da imate više od 23 godine i da želite promijeniti svoj status u ‘u vezi’. Ako taj status održite duže od tri mjeseca, velike su šanse da ćete ostati skupa još četiri godine ili dulje. Načelno pravilo je da čim više vremena par provede skupa, to su manje šanse da će se razići.

Facebook zna kada ćete se svađati

Velika većina parova prekida između maja i jula ili početkom godine – u februaru. Postoji teorija da ovo ima veze s Valentinovom i novom godinom ili čak sa samostalnim odlaskom na godišnji odmor (bez partnerovog odobrenja, naravno).

Facebook prepoznaje svađu prije raskida

Kako stvari stoje, sedmicu dana prije prekida parovi počnu aktivnije razgovarati s prijateljima i obitelji te komentarisati njihove statuse. Na dan prekida broj interakcija raste i do 225 posto – znak da prijatelji kreću u pomoć, piše tportal.hr.

(tportal)