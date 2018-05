Fejsbuk Stranica Vojske RS: “Pravda za Davida, ili Farsa oko Davida”

Na Fejsbuk stranici Vojske RS pojavio se tekst o slučaju smrti Davida Dragičevića i grupi “Pravda za Davida” koja traži istinu o smrti mladića.

Tekst prenosimo u cjelosti:

“Pravda za Davida, ili Farsa oko Davida

Misteriozna smrt jednog mladića u Banjaluci podigla je emocije, izazvala suze, natjerala mlade da danima protestvuje i traže istinu, pišu srceparajuća pisma, pjevaju buntovničke pjesme, štampaju nalepnice, i slično. Nehrišćanski seire nad jednom tragičnom sudbinom!

A do tada kao da se ništa slično,ili mnogo gore nije dogodilo.

A jeste!

-Pohapsiše nam komandni kadar VRS, otjeraše u Hag, i osudiše na doživotno ropstvo, a da se u Banjaluci ne održa ni jedan jedini protest. Ne pade ni jedna suza za časnim oficirima VRS koji su srpski narod u BiH spasli od planiranog Jasenovca. Ne ču se glas “boraca za istinu i pravdu!”

-Igaziše nam IFOR-ovi djecu, ubiše Drljaču i mnoge druge srpske lidere, pretukoše porodicu Starovlah… I ne bi protesta, ne bi ni jednog pisma podrške,ne bi iskrene suze…

-Hiljade ojađenih srpskih majki još uvijek bezuspješno traga za svojim sinovima izginulim ili nestalim u otadžbinskom ratu,a da se ne održa ni jedan miting podrške tim usamljenim ženama. Ni “nezavisnim” medijima koji se kite “objektivnošću” takve nesrećnice nisu interesantne. Njihova tuga je,izgleda, samo njihova!

-To što u skupštini u Sarajevu sjede naredbodavci klanja preko 120 zarobljenih Srba (boraca VRS) u Vozući tokom 1995. godine, ne zavređuje pažnju, a kamo li protest u Banjaluci da se vinovnici istjeraju iz institucija i privedu pravdi.

–Pobiše nam s leđa srpske junake, Mauzera,belog Vuka,vojvodu Vidakovića,poručnika Milankovića, i mnoge druge. Mladost ne diže pesnicu pobune i ne zatraži od vlasti da se rasvijetle ta ubistva. Da se istraži u kome svjetskom centu sjede naredbodavci!

– Pre mjesec dana neko ubi Vasilja Kneževića (35) sa Vlašića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske. Ne zaplaka srpska mladost za ovim ratnim i poslijeratnim div-junakom, i niko se ne sjeti da bi trebalo potražiti pravdu! Nije bilo udarne vijesti u medijima o tome.

-Uhpasiše i oslobodiše ratnog koljača Nasera Orića. Oni što sada protestvuju po Banjaluci tada rekoše “pusti to, to je prošlost, gledaj od čega živiš”

-Uhapsiše i pustiše da se brani sa slobode ratni zločinac general Atif Dudakovića. I Srbi ne održaše protest ispred Boske. Malo, izgleda, Srba pobio i srpskih sela popalio?

I onda nestade David.

Napokon, proradi kod Srba savjest, čak pokazaše da hrabro umiju ispružiti stisnutu pesnicu, usijaše se društvene mreže,stiže podrška sa svih strana svijeta uglavnom od dokazanih srpskih neprijatelja i srbomrzaca sa izričitom porukom “da se pravda i istina moraju istjerati na čistac” !

Nesrećni David iz večeri u veče postade udarna vijest u medijima koje finansiraju one snage iz inostranstva koje aktivno rade na ukidanju Republike Srpske!”