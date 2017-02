Fejsbuk počinje da kreira originalni video sadržaj?

Najveća svjetska društvena mreža prepuna je medijskih sadržaja, vijesti i videa, no sve to su do sada kreirali njeni korisnici. Već duže vrijeme kruže glasine da će Facebook i sam postati kreator originalnih video sadržaja pokretanjem usluge ili servisa koji će distribuirati originalne filmove i serije.

Mada društvena mreža službeno još nije potvrdila takvo širenje svog interesa (i poslovanja), vjerovatno najbolja potvrda o tome da se nešto doista kuha dolazi od posta Mine LeFevr, jedne od izvršnih direktorica MTV-a, koja je na svom profilu objavila da se zaposlila u Facebooku kao šefica developmenta, prenosi portal Vidi.hr.

S obzirom na to da je Mina radila na produkciji mnogih TV serija koje uključuju Awkward, Scream i Teen Wolf, za očekivati je da će na Facebooku učestvovati u izradi originalnih sadržaja.

Znači li to da uskoro možemo očekivati da Facebook pokrene neki servis tipa Netflixa, saznaćemo vrlo brzo.

