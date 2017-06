Fejsbuk kreće sa emitovanjem serija

Nakon što je nerado priznao kako je u suštini medijska kompanija, više nego društvena mreža, Fejsbuk je počeo ulaziti u ozbiljnu priču o prikazivanju TV emisija i serija.

Tako bismo već krajem ljeta mogli preko Fejsbuk profila gledati popularne serije, što je jedan od velikih ciljeva najpopularnije mreže.

Fejsbuk je saopštio kako će uložiti mnogo novca u prikazivanje svježih serija za publiku od 17 do 30 godina. Plaćaće oko tri miliona dolara po 30-minutnoj epizodi jedne serije, koliki su otprilike bili troškovi prikazivanja epizoda serija Breaking Bad ili The Big Bang Theory. Fejsbuk je navodno već izdvojio novac za emitovanje serija “Strangers” i “Loosely Exactly Nicole”.

Najpopularnija društvena mreža u budućnosti ili već do kraja ovog ljeta, kako prenose mediji, planira nadmašiti Youtube, Netflix i Hulu. Ove kompanije i web stranice za razmjenu video sadržaja već ulažu veliki novac u originalne sadržaje, ali Fejsbuk im se namjerava suprotstaviti. U ovoj borbi, najviše se oslanja na skoro dvije milijarde korisnika širom svijeta.

Još nije jasno da li će TV serije dobiti svoju stranicu na Fejsbuku ili će ih prikazivati izdavači preko njihovih individualnih stranica na Fejsbuku.

